Ehhez nagy segítséget nyújt, ha angol nyelvű könyveket olvasnak a fiatalok, ez derült ki a Reading in English, avagy Olvassunk angolul nemzetközi verseny döntőjén is, amit Nyíregyházán a Kölcsey Gimnáziumban rendezték meg. Az angol világnyelv, szinte mindenhol beszélik, sokan olvasnak ezen a nyelven, főleg e-könyveket, weboldalakat, a social mediát. Így a digitalizáció és a mesterséges intelligencia korában csodabogárnak számít, ha valaki papír alapú könyvet vesz a kezébe, főleg ha angol nyelven íródott, pedig a nyelvtanulás elengedhetetlen része kellene, hogy legyen már egészen fiatal kortól. Szerencsére vannak olyan iskolák, mint a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium is, ahol a nyelvet kiválóan tanítják, s ezt számos középfokú, felsőfokú nyelvvizsga, országos és városi eredmények támasztják alá, illetve mindez a gimnáziumok országos rangsorában elfoglalt helyét is meghatározza az intézménynek. Természetesen angol nyelvi versenyt is szoktak szervezni.

Türk Luca Lea a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 10. b osztályos tanulója a versenyen.

Fotó: iskola

Az angol nyelvű könyvek olvasása is alapját képezi az oktatásnak. A diákok gyakran neveznek be olyan versenyre, amelyen olvasási élményeikről, az adott történetről, karakterekről, mögöttes tartalmakról kell számot adniuk. Ilyen volt a június 11-én megrendezett Reading in English megmérettetés is.

Torda István Tamásné Nagy Ildikó, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója elmondta, hogy az iskolában nem ritka az olvasni szerető diák és bőven akadnak olyanok, akik az emelt szintű angol nyelvi képzésnek köszönhetően különböző nehézségű olvasmányokkal beneveznek minden évben, s kiemelkedő eredményeket érnek el az Angol Műhely Egyesület nemzetközi versenyén. Az idén a többfordulós mezőnyben Türk Luca Lea 10. B osztályos tanuló a döntőben 2. helyezést ért el.

– Számos nagyszerű olvasmány közül lehet választani különböző szinteken, így mindenki megtalálhatja az ízlésének és tudásának megfelelő könyvet – részletezte a verseny feladatait a gimnázium igazgatója. – Shakespeare-től kezdve Jane Austen és Edgar Ellen Poe regényeken át számtalan fantasyval és krimivel ugyancsak találkozhat a diák az olvasmányok között. Ez már önmagában megéri, hiszen rengeteget fejlődhet az angol szókincs és a beszéd folyamatossága. A választott könyvet három részre bontják, az ezekből összeállított feladatlapokat küldik vissza a szervezőknek, majd szintenként a legjobb 6 olvasót hívják meg az őszi fordulót követő villámvetélkedővel egybekötött eredményhirdetésre, ahol értékes ajándékokat kapnak a tanulók – fejtette ki Torda István Tamásné Nagy Ildikó, aki megjegyezte: ezzel még nincs vége, a tavaszi forduló után a díjazottaknak lehetősége nyílik egy rövid videót készíteni az olvasmányukról és annak mélyebb mondanivalójáról, úgy, mint egy Tik-tok videót egy könyvajánlóról.