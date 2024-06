Lógott már az eső lába, azonban ez sem tántorította el a gyerekeket attól, hogy teljesítsék a tizenegyedik Bicaj-ricsaj verseny kedd délutáni feladatait a nyíregyházi Parkfürdőben. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság és a Míg Megnövök Alapítvány közös közlekedési csapatversenyének országos döntőjében az általános iskolás diákoknak két pályán kellett bizonyítaniuk rátermettségüket és ügyességüket.

A verseny második futamát vízen közlekedve teljesítették.

Fotó: Csatári Jázmin Abigél / Forrás: Kelet-Magyarország

Szárazon és vízen

– Az alapítvány többféle tantárgyból rendezett már versenyeket, de úgy döntöttünk, hogy azoknak a gyerekeknek is kellene szerveznünk egy csapatversenyt, akik nem környezetvédelemben, matematikában, hanem ügyességi, kerékpáros feladatokban teljesítenek jól. Ezért hoztuk létre a Bicaj-ricsajt – mondta lapunknak Vasvári Zoltán, az alapítvány megálmodója, s hozzátette: a versenyen hetedik és nyolcadik osztályos tanulók vehetnek részt, a tíz legjobb csapat jut a döntőbe. A verseny első napján az ügyességi kerékpáros futamot a parkfürdő bejáratától nem messze található régi teniszpályán tartották egy sátorban, a vízibiciklis fordulót pedig a Sóstói-tavon. Az első nap végén a gyerekek, hogy kipihenhessék magukat, igénybe vehették az élmény- és parkfürdő szolgáltatásait, majd visszatértek a Kis Vakond táborba, ahol csapatépítő programokon vettek részt – a versenyt szerdán folytatódik.

A pálya megismerése után kellett teljesíteni a feladatokat

Fotó: Sipeki Péter / Forrás: Kelet-Magyarország

A verseny lényege a csapatmunka

Szikszai Tihamér alezredestől, a Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottságának titkárától megtudtuk: a verseny februárban kezdődött online projektfeladatokkal: egy közlekedés-biztonsági témájú videót kellett elkészíteni, a második forduló pedig egy online KRESZ-teszt volt.

A döntő két versenypályáját viszont már nem volt annyira egyszerű teljesíteni: nem csupán az idő volt fontos, különféle feladatokat is el kellett végezniük a gyerekeknek, valamint hangsúlyt kapott csapatmunka is. – A vízibicikli pályán bizonyos szabályokat is meg kellett jegyezni, amelyek pontos követése és betartása sokat számított – emelte ki az alezredes.

A kerékpáros futamot ugyan egyénileg teljesítették a diákok, de itt is csapatban kellett gondolkodniuk, mivel közösen gyűjtötték a pontokat. Az a gyerek, amelyik letette a lábát, vagy fellökött egy bóját, pontot veszített.

Az alezredes a második napról is elárult néhány dolgot. – Szerdán lesz drog-és bűnmegelőzési totó, elsősegélynyújtási elméleti és gyakorlati feladat, valamint kerékpárszerelési gyakorlat is. Ezt a gyerekek nagyon szeretik, mivel otthon ritkán foghatnak a kezükbe különféle szerszámokat, itt pedig a szerelésen van a hangsúly – részletezte az alezredes.