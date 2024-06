Vihar utáni helyreállítás

– Körülbelül százra tehető azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyekben kárt okozott a vihar. Sajnos 2-3 ingatlan is életveszélyes állapotba került, ezeknek a bontásáról kell majd gondoskodni. Az ezekben élő családok rokonoknál meg tudták oldani a szállást. Még körülbelül harminc ház az, ahol szükségesek a javítások, felújítások, fóliázások. Az ideiglenes helyreállítási munkálatok folyamatosan zajlanak a Katasztrófavédelem, a Tűzoltóság, és a gazdasági és műszaki ellátó szervek munkatársainak a segítségével, és persze a tulajdonosok is keményen dolgoznak a házaik helyreállításán, és segítik egymást – részletezte Ibrány polgármestere, és megjegyezte: nagy szükség lenne még különböző építőanyagokra, mint például tetőcserép, pala, léc, és fóliára is. A felajánlásokat az ibrányi polgármesteri hivatal 06-42-527-017-es telefonszámán lehet jelezni.