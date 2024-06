Sajnos a dörgést és a villámlástól sok kutya úgy megijedt, hogy félelmükben útnak indultak. Van, aki még most sem tért haza. Aki elkóborolt ebet talál, hívja valamelyik állatmenhelyet, de több benzinkúton is található chipolvasó, ami elvezet a gazdához. Letört ágak több személygépkocsiban is kárt tettek Nyíregyházán is, azonban személyi sérülés nem történt, nem úgy mint Ausztriában, ahol halálos áldozata és eltűntje is van az ítéletidőnek. Egy embert keresnek, egy másik meghalt az ausztriai viharokban és áradásokban, és jelentős anyagi kár is keletkezett a helyi hatóságok hétfői beszámolói szerint. Egy repülőgép is megrongálódott, miután jégesőbe került.