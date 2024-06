Rendhagyó lesz a június 9-ei, vasárnapi választás hazánk történetében, hiszen a szavazásra jogosultak reggel 6 és este 7 óra között nemcsak arra voksolnak, hogy kik képviseljék Magyarországot az Európai Parlamentben: az önkormányzati választáson döntenek a polgármesterek, a helyi és vármegyei képviselők személyéről, valamint a nemzetiségi önkormányzatok tagjairól is.

Voks leadásra reggel 6 és este 7 óra között lesz lehetőség

Illusztráció: MW / Forrás: Mediaworks

A valasztas.hu oldal adataiból kiderül, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 229 településen, 572 szavazókörben több mint 430 ezren jogosultak szavazásra. Ötven olyan településünk – köztük négy városunk, Baktalórántháza, Csenger, Ibrány és Nyírtelek – van, ahol a polgármesteri címért egy jelölt indul, azaz ők már egyetlen érvényes szavazattal elnyerik a posztot. A legtöbb polgármesterjelölt Sényőn van, ott kilencen, Kótajban nyolcan, Nagykállóban és Zsurkon heten szállnak harcba a településvezetői pozícióért. Képviselőjelölt Nagykállóban és Mátészalkán is 42-42 indul, előbbi városban 8, utóbbiban 11 képviselői helyért kérik a választók bizalmát, Újfehértón 39-en, Kisvárdán 38-an szeretnének képviselői mandátumhoz jutni.

A választás részleteiről, a legfontosabb tudnivalókról dr. Papp Csabát, a Területi Választási Iroda, és dr. Szemán Sándor, a Nyíregyházi Helyi Választási Iroda vezetőjét kérdeztük.

Voks vármegyei képviselőkre is

– Az EP-választás szabályai nem változtak. Voksoláskor Magyarország egy választókerületet alkot, a választás egyfordulós, listás szavazás, amelyen csak pártok, pártszövetségek indulhatnak. Az EP szavazólapon 11 párt neve és logója lesz látható, közülük kell egyet választani. Magyarország az EP döntése alapján az idén is 21 képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe – mondta lapunk érdeklődésére dr. Papp Csaba. A vármegyei jegyző, a Területi Választási Iroda (TVI) vezetője hozzátette: az a párt állíthatott listát, amely legalább 20 ezer választópolgár aláírását össze tudta gyűjteni. Mandátumot pedig csak az szerezhet, amelyik megkapja az érvényes szavazatok legalább 5 százalékát.

– A legkevesebb – három – szavazólapot a megyei jogú városokban élők kapják majd. Itt alapvetően polgármesterre, helyi egyéni képviselőre és az európai parlamenti listára lehet szavazni. Ha azonban a választó a nemzetiségi választáson is részt vesz, akkor plusz három szavazólap is járhat a fentiek mellé. A települési nemzetiségi önkormányzatok, a területi nemzetiségi önkormányzatok és az országos nemzetiségi önkormányzatok képviselőire szavazhatnak a választók – részletezte dr. Papp Csaba.

A TVI vezetője kifejtette: a tízezer fő feletti és tízezer fő alatti településeken 4 szavazólapot kapnak a voksolásra jogosultak, mert ők a vármegyei közgyűlés tagjaira is szavaznak, azaz ők döntik el, hogy az öt listáról a 25 tagú testületbe mely képviselők kerüljenek be. Ha valaki nemzetiségi szavazó, további plusz három szavazólapot kap – tudatta dr. Papp Csaba. Hozzátette: a választást 109 helyi választási iroda segíti, közel ezer fős létszámmal, mindenki kötelező oktatásban részesült, így a munkatársak megfelelően felkészültek a feladatra.