„Zöld Bajnok lett Nyíregyháza a lakossági LED-csereprogramban elért eredmények alapján” – számolt be róla a közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. „Ezt a címet azok a települések nyerhették el, amelyek jó arányban regisztráltak a CYEB Energiakereskedő cég által meghirdetett LED-csereprogramra (ennek harmadik köre júliusban kezdődik városunkban). A programban résztvevő 530 önkormányzat közül 114 nyerte el a Zöld Bajnok címet és 9 került be a legkiválóbb települések közé, köztük Nyíregyháza is, 4657 regisztrált háztartással. Az elismerést dr. Podlovics Roland alpolgármester vette át. Az oklevél szerint az összes megtakarítás mértéke több mint 177 millió forint, és figyelemre méltó, hogy a CO2-kibocsátásból származó megtakarítás mértéke: 666 tonna. Az eseményen Lantos Csaba energiaügyi miniszter is jelen volt, aki megnyitó beszédében hangsúlyozta: a kormány célkitűzése szerint 2030-ra Magyarországon a napelemes erőművi kapacitás eléri a 12 gigawattot. Ezzel az ország a zöldenergia-tárolásában is vezető szerepet töltene be”.