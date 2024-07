Egész napos, változatos programokkal átszőtt jótékonysági napot szervez a Koloscsoda Gyógyulásáért Alapítvány. A rendezvény bevételével Kardos Kolos gyógyulását támogatják. A fiú Duchenne-féle izomdisztrófiában (DMD) szenved. A családi napot augusztus 10-én, szombaton rendezik meg Sényőn, a Kossuth Lajos út 33. szám alatt, az IKTSZ udvarán – olvasható az alapítvány közösségi oldalán. Az érdeklődő támogatók 9 és 19 óra között rengeteg programon vehetnek részt. Lesz ugrálóvár, népi játékudvar, izgalmas lézerfegyveres lövészettel, airsoft-bemutatóval készül a Magyar Honvédség, a Magyar Vöröskereszt standjánál pedig szűrővizsgálatokat is tartanak. A színpadi programokban sem lesz hiány, ugyanis érkezik Molnár Orsi egy interaktív gyermekműsorral és fellép 4 For Dance is.

Kolos kezelését támogatják a családi nap bevételével

Fotó: Koloscsoda Gyógyulásáért Alapítvány