A kánikulában a légkondicionáló berendezések sem fognak enyhülést hozni, és a hűtőszekrény is leolvadhat, ugyanis áramkimaradás várható július 26-án pénteken Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Néhány órás és egész napos áramszünet is várható Nyíregyháza és másik öt település egyes utcáiban. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Ajak, Kék, Kisvárda, Tiszavasvári és Újfehértó egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható július 26-án pénteken. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni.

Nyíregyháza

Július 26.,péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Külterület HRSZ:01103/25.

Mandabokori út HRSZ:01104/53.

Rozsrétszőlő HRSZ:01249/7.

Kállai Rét sor HRSZ:01242/19.

Rozsrétbokor dűlő HRSZ.: 01108/17.

Rozstelek utca HRSZ:01108/21.

Kerítés utca HRSZ:14076/2.

Kerítés utca HRSZ:01162/30.

Kerülő utca 13-19 HRSZ:01164/3.

Hajlás utca 31-33 HRSZ:14111/1.

Homok utca HRSZ:01164/40.

Ösvény utca 59.

Szabadság utca HRSZ:01179/80.

Görgey Artúr utca HRSZ:01183/28.

Fő utca 61 – 61.

Mandabokor I. 38 – 56.

Mandabokor I. 35 – 61.

Mandabokori út 12 – 44.

Fenyő utca 14 – 78.

Fenyő utca 21 – 14073.

Mandabokor 40 – 40.

Főzde utca 10 – 82.

Főzde utca 9 – 14027.

Kerítés utca 46 – 60.

Kerítés utca 45 – 79.

Kerűlő utca 2 – 46.

Kerűlő utca 3 – 21.

Rozsrét bokor 18 – 26.

Rozstelek utca 18 – 18.

Szabadság utca 8 – 1166.

Szabadság utca 1 – 19.

Rozsrétbokor dűlő 2 – 9006.

Rozsrétbokor dűlő 7 – 11.

Kerülő utca 1 – 1.

Rozsrétszőlő 10 – 14.

Rozsrétszőlő 3 – 41141.

Lőtér utca 1 – 1179.

Görgey Artúr utca 16 – 60.

Görgey Artúr utca 7 – 21.

Hajlás utca 36 – 118.

Hajlás utca 27 – 14001.

Tulipán utca 9007 – 9007.

Berkenye utca 3 – 3.

Homok utca 6 – 34.

Homok utca 5 – 27.

Mandabokor III. 42 – 9002.

Mandabokor III. 13 – 13.

Ösvény utca 2 – 72.

Ösvény utca 1 – 14055.

Izabella utca 152.

Jonatán utca 9 – 9.

Izabella utca 94 – 160.

Izabella utca 119 – 187.

Ajak

Július 26.,péntek 8.30-tól 17.00-ig:

József Attila utca HRSZ: 09/47.

Vasút út 1-es PLC

Vasút út HRSZ:0120/23.

Vasút út -Szabolcs utca sarka

Szabadság tér HRSZ:581.

Szív utca Tulipán sarka.

Kossuth út vége szennyvíztelep

Kossuth út HRSZ:9001.

Rákóczi utca -Tulipán utca sarka

Vasút út 2 – 84.

Vasút út 1 – 107.

József Attila utca 2 – 64.

József Attila utca 1 – 71.

Jókai út 6 – 24.

Jókai út 3 – 27.

Szív utca 2 – 14.

Szív utca 1 – 13.

Bocskai utca 2 – 38.

Bocskai utca 1 – 33.

Kossuth út 2 – 32.

Kossuth út 1 – 65.

Vasvári Pál utca 4 – 26.

Vasvári Pál utca 1 – 15.

Honvéd utca 2 – 9000.

Honvéd utca 1 – 7.

Petőfi Sándor utca 2 – 42.

Petőfi Sándor utca 1 – 63.

Arany János utca 2 – 38.

Arany János utca 1 – 35.

Szabadság tér 6 – 16.

Szabadság tér 1 – 15.

Sport utca 2 – 10.

Sport utca 1 – 43.

Tulipán utca 2 – 10.

Tulipán utca 3 – 21.

Ady Endre út 4 – 9000.

Ady Endre út 1 – 43.

Vasút köz 6 – 6.

Vasút köz 1 – 3.

Szabolcsvezér utca 5 – 5.

Vári Emil utca 6 – 12.

Vári Emil utca 1 – 25.

Dankó Telep ltp. 2 – 2.

Dankó Telep ltp. 1 – 5.

Ady Endre utca 29 – 29.

Szabolcs utca 2 – 34.

Szabolcs utca 1 – 37.

Kiss József utca 4 – 9002.

Kiss József utca 9003 – 9003.

Rákóczi utca 2 – 86.

Rákóczi utca 1 – 87.

Kiss Ernő út 2 – 12.

Kiss Ernő út 1 – 11.