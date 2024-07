Az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási, Sport és Kulturális Főnöksége a közelmúltban is számos helyszínen szervezett programokat a honvédelem és a hazaszeretet népszerűsítésének jegyében.

Az Adassék tisztelet a katonaeszménynek előadás-sorozat Hadak útján című előadásában Kövér Szilárd százados, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 5. Területvédelmi Zászlóalj törzsfőnöke pályaválasztás előtt álló diákoknak mutatta be a 2. Területvédelmi Ezredet és a katonai pálya előnyeit. Az előadáson egy interaktív beszélgetés is volt, melynek keretében a fiatalok a katonai kiképzésről, a honvédelmi táborokról és a kadét képzésről tájékozódtak.

Betekintés a kulisszák mögé

Az 5. Területvédelmi Zászlóalj katonáinak köszönhetően Bujon, Fényeslitkén, Gulácson és Tiszateleken is betekinthettek a honvédek mindennapjaiba a fiatalok. E településeken megtudták, mi a különbség az egyes szolgálati formák között, és milyen feltételeknek kell megfelelni, ha valaki katona szeretne lenni. A Magyar Honvédség felépítéséről, kiképzési rendszeréről is szó esett, és a diákok arról is tájékoztatást kaptak, hogyan készítik fel a seregben a bevonult honvédeket – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred. Ma már egyre több hölgy szolgál a magyar haderőnél, többek között lapunkban is beszámoltunk már arról, milyen nőként a Magyar Honvédség kötelékében szolgálni. Erről hallhattak a nyírmadai általános iskolások is a közelmúltban, ugyanis Miron Jánosné főtörzsőrmester és Orgován Zoltánné közkatona osztotta meg tapasztalatait a helyi általános iskolásokkal a nyírmadai Városi Művelődési Házban, a Nőként a seregben című előadásukban – tudatta a területvédelmi ezred.

Páncélos lovag a seregben

A Magyar Honvédség a hagyományok ápolására is nagy hangsúlyt fektet. A ramocsaházi és kemecsei fiatalok kaphattak ebből ízelítőt Leskovics András zászlós rendhagyó történelemóráján.

A zászlós korhű öltözetben, érdekes történetekkel mutatta be a lovagkort, ráadásul nem csupán beszélt a magával hozott ruhákról és fegyverekről, a fiatalok fel is próbálhatták és kézbe vehették azokat. Leskovics András eredeti, lovagkori fizetőeszközöket és drágaköveket is mutatott a hallgatóságnak. A beöltözött „lovaggal” Rakamazon és Záhonyban is találkozhattak a fiatalok.