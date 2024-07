Engedélyt kapott Záhony önkormányzata, hogy a levegőből is gyérítsék a szúnyogokat a város területén – számolt be közösségi oldalán az önkormányzat. A permetező repülőgép július 27-én, szombaton emelkedik a levegőbe a napnyugtát megelőző másfél órában. Rossz idő esetén a védekezés július 28-án, vagy július 29-én végzik el a kezelést ugyanebben a napszakban. Az önkormányzat arra is felhívta a figyelmet, hogy a szúnyoggyérítésre használt készítmény kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik. Arra kérik a lakosságot, a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a kültéren szárított ruhákat a gyérítés napján gyűjtsék össze vagy takarják le. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni.