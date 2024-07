Július elején hárman, egy 17 éves fiú, a 16 éves barátnője és a nagybátyja fulladtak a folyóba Tokajnál. Ők a kutyájukat vitték le a vízhez, ahogy előtte is számtalanszor, de tragédiával végződött a nyári program. Szombat délelőtt pedig Tiszabecsnél borult két ember egy kenuból a Tiszába. Egyikőjük ki tudott úszni a partra, de a másik – 52 éves – férfi elmerült. Egy kirándulócsoport szemtanúja volt a balesetnek, ők hívták a mentőcsapatokat, amiknek a tagjai csónakokkal, drónokkal is keresték a férfit. Pedig a nyár egyik páratlan és legemlékezetesebb időtöltése az evezés, amikor a háborítatlan természettel azonosulva lapátolunk végig a folyókon, közben gyönyörködhetünk az élővilág fantasztikus kincseiben. Ilyenkor lehet igazán kikapcsolódni, kizökkenni a hétköznapi robotból. Persze, a vízitúrákon is vannak kötelező szabályok, amiket be kell tartani.

Életet menthet a mellény

Értetlenül áll a szombati kenus tragédia előtt Dallos Sándor, a Vidám Delfin Utazási Iroda ügyvezetője, aki már évtizedek óta szervez vízitúrákat nemcsak a Túr folyón, hanem a Tiszán is. – Teljesen ledöbbentünk, amikor meghallottuk az esetet. A Tisza most annyira szelíd, nagyon alacsony a vízállása, tökéletes a vízitúrázásra. Aznap is, és azután is nagyon sok társaság indult el kenukkal, kajakokkal, és eveznek minden gond nélkül. Ezt a szakaszt napi szinten járjuk mi is, nem értjük, hogy történhetett ez meg. Vízi-vándoros gyermekcsoportjaink is biztonságosan és felelősségteljesen kenuzzák végig a folyót. A tragédia Milotánál történt, ahol van egy sziget a folyóban. A sziget bal oldalán, a magyar oldalon sekély a víz. Mi ott ki is szoktunk szállni, sétálunk pár métert, toljuk a kenukat, majd vízre szállunk és úgy evezünk tovább. A szombati tragédiában résztvevők átmentek a másik, ukrán oldalra, ahol nagyobb folyású a víz. Lehet, hogy az eltűnt férfi ott egy bedőlt fába vagy valamibe beakadhatott, elhajolhatott oldalra, amiatt borult. Azonban nem süllyedt volna el, ha visel mentőmellényt, fent tudott volna maradni a víz felszínén és semmi baja nem lett volna. Tehát itt vagy felelőtlen magatartás lehetett az ok, vagy egy esetleges rosszullét, hirtelen egészségügyi probléma – részletezte Dallos Sándor, és kifejtette: a szervezett túráikon az indulás alatt mindig elmondják a betartandó szabályokat, viselkedésmódot, például oldalra nem hajolunk, csak előre vagy hátra, borulás esetén mi a teendő, a kajakos túravezető pedig folyamatosan a csoport mellett halad, és ha baj van, pillanatok alatt ott terem és segít. A vízitúra szervező azt is nyomatékosította, hogy az alkoholfogyasztás az evezés alatt is mellőzendő. A szervezett túrákon nem engedélyezett, de akik teljesen önállóan mennek evezni, a buli kedvéért és hevében isznak a vízen, ez is nagy kockázattal jár. Hiszen a volán mögé is tilos beülni ittasan, és a biztonsági övet is be kell kapcsolni, ebben az esetben pedig a mentőmellényt kellett volna felvenni, életet mentett volna.