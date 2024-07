A magyar népi kultúra, a zene, a tánc az életünk része, ám ahhoz, hogy az is maradjon, ezt az örökséget ápolnunk kell, és tovább kell adnunk az utánunk jövőknek. Balasáné Sebestyén Mónika óvodapedagógus, Így tedd rá!-foglalkozásvezető és mintapedagógus keze alatt generációk nőttek fel. Évtizedek óta foglalkozik néptáncoktatással, amihez tíz éve egy különleges módszertani csomagot is kapott. A Vietórisz József-díjas óvodapedagógussal arról is beszélgettünk, hogyan változtatta meg a tánctanítást az Így tedd rá! program.