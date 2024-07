Jöttek az elismerések

A tarpai üzemben készült szilvalekvárt és szilvapálinkát 1999-ben Kiváló Magyar Termék díjjal tüntették ki, miként később a baracklekvár, majd a mézes dió is megkapta az elismerést. Már az első időkben igyekeztek a térség viszonylagos elmaradottságából előnyt kovácsolni. Sikerült, hiszen az erre kiválóan alkalmas területeken termett biogyümölcsökből készített biotermékekkel be tudtak kerülni az erre fogékony piacokra. Külföldön is hódítani kezdtek a tarpai termékek: 2002-ben Párizsban a teljes lekvárcsalád kiérdemelte a Sial d’Or aranyérmét, jelezve a Tarpa Manufaktúrának, hogy jó úton jár. Jött a 2006-os bécsi Destillata, ahol ezüst­érmet nyert a szilvapálinkájuk, bronzot a kajszibarack-pálinkájuk. Egy évvel később a Német Mezőgazdasági Minisztérium aranyéremmel díjazta a tarpai biodióolajat, 2009-ben az olaszországi Bolzano arany medálját érdemelte ki a manufaktúrában készült szabolcsi almapálinka. A klagenfurti World Spirits Awardon első osztályú főzde minősítést kaptak. A magyarországi pálinkaversenyek megbecsült szereplőiként fényes érmek és díjak egész sorát vihették haza. A manufaktúra korábban felépített imázsát a cégvezető Várady Györgynek a VOSZ által 15 éve adományozott „Az év vállalkozója” díj is elismerte. A minőségközpontú munkájának köszönhető hírnevét ma már Tarpa Organic Zrt.-ként őrző vállalat kényesen ügyel a 20 fajta lekvárt és 15 fajta pálinkát magában foglaló Tarpa termékcsalád jó hírére.

Az elismerés

Forrás: Pálinka Nemzeti Tanács

Lovagok is viszik jó hírét

Várady György kezdeti elképzelése változatlan: a helyi receptúrákat követve, a szatmári régióban termelt alapanyagokat felhasználva előállítani piacképes, minőségi élelmiszereket. Vezértermékük az időközben földrajzi eredetvédettséget kapott szatmári szilvapálinka és a szilvalekvár. Mára a pálinkáik nagy részét, prémium lekvárjaik egészét Németországban és Angliában értékesítik.

Miután Várady György érezte, hogy a szatmári pálinkának szűkebb pátriánktól nyugat felé távolodva nincs meg az itthon elvárt nimbusza, úgy gondolta, volna értelme egy olyan civil szervezetnek, amely ezt a magyar napfény érlelte gyümölcs-alapanyagú italt a méltó helyére emeli. Ennek érdekében tízlelkes alapító tag barátjával 2005-ben megalakította a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrendet. A megkezdett munkájának célja a pálinka népszerűsítésén, kulturált fogyasztásának meghonosításán túl a szatmár-beregi gasztronómiai és népi hagyományok felélesztése és átmentése volt a következő nemzedékek számára. A közel 20 esztendő alatt a pálinkalovagok több száz rendezvényen megjelenve igyekeztek eleget tenni kitűzött céljaiknak. Ezek jegyében készítettek filmet a szatmári pálinkáról, vettek részt fesztiválokon. Az egyesület által minden szeptemberben megrendezett „Új pálinka ünnepe” több ezer látogatót vonz Tarpára. A ma már 24 tagú lovagrend székhelye is a hagyományőrzést erősíti, hiszen egy 1867-ben épült tarpai középparaszti házban van, kertjében a tájra jellemző „nemtudom” szilva 16 alfajával. – Az elkezdett munka nem volt hasztalan.

– Az országban jobban megismerték a szatmári pálinka nevét, minőségét, múltját. Bár a pálinka piaci helyzete ma egyre nehezebb, talán mégis elmondható, érdemes volt! Szeretnénk ezt a munkát tovább folytatni – mondta bizakodva a Pálinka életműdíj 2024 tulajdonosa.