Érdekességek

Magyarországon a légiriadó-jelzéseket 1938 szeptemberében vezették be (A m. kir. honvédelmi miniszternek 62.100/eln. lgv. 1938. számú rendelete a légvédelmi riasztószolgálat megszervezéséről). Az első időszakban két jelzés volt érvényben: „Légvédelmi riadó!” és „Légiveszély elmúlt!”. 1944. március 15-től, illetve augusztus 20-tól további jelzésekkel bővítették, illetve a korábbi jelzéseket módosították. Amikor a támadó repülőgépek 150 km-re megközelítettek egy légiriasztási körzetet „Légiveszély!” jelzés hangzott el, szirénahangja félperces egyenletes búgó hang volt. Amikor a támadó gépek 15 perces távolságra értek, akkor rendelték el a „Légvédelmi riadó!”-t. Ennek szirénahangja megegyezik a most használt háromszor fél perces, félperces szünetekkel ismételt jelzéssel. Amikor a támadás befejeződött, „Légiriadó elmúlt!”, és amikor a támadó gépek elhagyták a körzetet, „Légiveszély elmúlt!” jelzést adtak. Ezek elrendelését nemcsak szirénákkal jelezték, hanem a Budapesti rádió is bejelentette, rádióközlemény útján is elhangzottak. Légiriasztási körzet 25 volt az akkori Magyarországon (az ún. bécsi döntésekkel visszacsatolt területekkel együtt) – olvasható a Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség honlapján.