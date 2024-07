Július 27-én újra kerékpárra lehet pattanni és a zöldbe tekerni a Zöldkerék Alapítvány jóvoltából. Szombat reggel 8 órakor indul a túra Nyíregyházáról a Kossuth térről. A 60 kilométeres útvonal: Nyíregyháza-Nyírtelek-Rakamaz-Nyírtelek-Nyíregyháza lesz. A kerékpártúra a Tekerj a Zöldbe! túrasorozat része, ami a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség szervezésében az Aktív Magyarország támogatásával valósul meg. – Újfent a helyi vállalkozások támogatásának jóvoltából, kedvezményekben, vendéglátásban részesülhetsz e napon. Gyere te is, lazulj velünk, vagy csak tekerj egy jót a csapattal kihasználva a lehetőségeket. Természetesen most sem maradunk kulturális látnivaló nélkül, Rakamazon a Kálvária templomot tekintjük meg, a 19. század közepén állították fel a stációkat a település közepén mesterségesen létrehozott dombon. Innen már csak egy laza tekerés és máris a vízpart mellett lehetünk. Jól hangzik ugye? – teszi fel a kérdést az alapítvány közösségi oldalán. A túrához bárki csatlakozhat, felveheti a kapcsolatot a szervezettel online, a közösségi médián keresztül is.