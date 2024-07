Csak a kijelölt helyen a Tiszában is!

Juhász Tibor vízimentő és úszómester nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a Tisza sokszor kiszámíthatatlan, állandóan változik, napról napra más a sodrása, a homokpadok vándorolnak. Előfordul olyan is, hogy egy helyen reggel még leér a lábunk, de délutánra már nem. Ezekből is adódhat sokszor baleset, tehát csak kijelölt helyen szabad fürödni. – Sajnos régebben Tokajban gyakran találkoztunk olyan fiatalokkal, akik a hídról ugráltak be a folyóba. A legtöbbször bódultan, alkoholos befolyásoltság alatt vetemedtek ilyesmire. Jobb esetben sikerült megmenteni őket, de volt olyan is, akit keresni kellett. Ezért nem szabad ittasan vízbe menni, még strandon vagy állóvízben sem, nemhogy egy kiszámíthatatlan folyóba. A stégről, vagy vízibicikliről felhevült testtel ne ugráljunk a vízbe, görcsöt kaphat, akit hirtelen ér a hideg víz. Ha valaki kifekszik napozni, fürdés előtt mindenképpen óvatosan hűtse le magát, szoktassa a vízhez a testét, ha lehetőség van rá, zuhanyozzon le, utána menjen be a vízbe – ajánlotta a fürdőmester, és megjegyezte: a déli hőséget próbáljuk meg elkerülni még a vízben is, hiszen ott is lehet hőgutát kapni. A napvédő krémek használata kötelező, még a naptól védett helyeken is, hiszen árnyékban is le lehet égni. Ha bárki rosszullétet, szédülést érez, azonnal szóljon a legközelebb lévőknek, és kérjen segítséget az úszómesterektől.