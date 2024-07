Már hagyomány, hogy július 1-jén ünnepeljük a köztisztviselőket hazánkban, ugyanis 1992-ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Nyíregyházán is nagyszabású ünnepséget szerveztek ez alkalomból a Kodály Zoltán Általános Iskolában. A rendezvényen jelen volt dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, dr. Ulrich Attila és Jászai Menyhért, a vármegyeszékhely alpolgármesterei.

A címzetes főjegyző köszöntőjében elmondta: ez a nap a köztisztviselőkről szól, és az elmúlt egy évben sok szakmai siker áll az önkormányzat mögött.

Szép szakmai sikerek

– Ezek közül kiemelném a rendhagyó, összevont választást, hiszen korábban nem volt olyan, hogy egy napon tartsák az önkormányzati és európai parlamenti voksolást. Ez egy sikeres, szakmailag magas színvonalú esemény volt, Nyíregyházán semmilyen probléma nem merült fel. Büszke vagyok arra, hogy a törvényesség és a szakszerűség mellett a gyorsaságból is jelesre vizsgáztak a kollégák. Ez csupán egy esemény, de nagyon sok munkát végeztek a hivatal munkatársai, mindenki hozzátett valamit a tudásával a nagy egészhez – hangsúlyozta dr. Szemán Sándor.

– Sok szempontból körül lehet írni, mi a köztisztviselők munkájának a lényege, de úgy vélem, tudatosítani kell az emberekben, hogy a tisztviselők a városért, a lakosságért dolgoznak. Ez azért is fontos, mert amit nem tudunk, azt nem tudjuk elismerni, megköszönni, méltatni – ezt már dr. Kovács Ferenc mondta el a jelenlévőknek. Arra is kitért, az elmúlt években óriási fejlődésen ment át Nyíregyháza, lépten-nyomon a jól végzett munka eredményeibe botlunk a városban.

Nélkülük nem menne

– Ezeket az eredményeket nem érhettük volna el a köztisztviselők munkája nélkül. Azonban nem állunk meg, megkezdődött az EU-s források kiírása, a városnak pedig jelenleg hat projektje van. A nyári szabadságok után megkezdődik az intenzív munka e projekten megvalósításán. Tudom, néha sok a feladat, a megszokottnál is gyorsabban, hatékonyabban kell dolgozni, ám ha nem így tennénk, számos beruházásunk elmaradt volna. Remélem, Nyíregyházán ilyen a jövőben sem fordul majd elő, hiszen a rendezvény résztvevői a legjobb tudásuk szerint látják el a feladataikat, és mindent megtesznek a vármegyeszékhelyért és annak lakosságáért – hívta fel a figyelmet dr. Kovács Ferenc, aki szerint az ember élete egy jelentős részét tölti a munkahelyén, ezért észre kell venni a mindennapi örömöket, eredményeket, és ebben a szellemben végezni a munkát. A köztisztviselők helytállását egy fergeteges műsorral is megköszönte az önkormányzat, ugyanis a Kodály-iskola színpadán a Dívák, azaz Détár Enikő, Fésűs Nelly és Ladinek Judit kápráztatták el a közönséget. Ahogy minden évben, úgy az idén sem maradhatott el a Kiváló Köztisztviselői Munkáért – Májerszky Béla–díj, továbbá az elismerő oklevél átadása, ahogy a szolgálati hűségükért is többen vehettek át elismerést a rendezvényen.