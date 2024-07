Ebben az évben indult el az Állatbarát Könyvtár Program. Az Állatvédelmi Oktatásért Alapítvány kihívásában 12 hónap alatt kell elolvasni 12 állatokkal vagy állatvédelemmel kapcsolatos könyvet. Az országos akcióhoz a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár is csatlakozott.

„Egy országos program keretében minden hónapban egy kiválasztott állat témájában bővítjük könyvtárunk kínálatát a felnőtt olvasóink számára. A gyerekek sem maradhatnak ki az izgalomból, ezért gyermekkönyvtárunk havonta olvasói kihívást hirdet. Minden hónapban külön-külön választunk egy könyvet alsó és felső tagozatos diákok számára, amelyekhez egyszerű feladatlapok tartoznak. Azok a gyerekek, akik kitöltve visszaküldik a feladatlapot, ajándékkönyveket nyerhetnek, és a program végén a fődíjként egy tabletet osztunk ki ” – mondta el Tóthné Szomolya Ágnes gyermekkönyvtáros a nyiregyhaza.hu-nak. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárosa hozzátette, a program augusztus végéig tart, és az ajándékokat az országos könyvtári napok keretében sorsolják majd ki. A szakember a városi portálnak beszélt arról is: megfigyelték, hogy gyerekek nagyon aktívak és érdekli őket az állatok védelme, az állatos könyvek pedig a felnőttek körében is népszerűek. "Néhány hónappal ezelőtt indítottuk el a zöld könyvtári polcot, amely szintén nagy sikert aratott; a látogatóink gyakran választanak innen is olvasnivalót." – fűzte hozzá.