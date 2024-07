Az elmúlt években töretlen népszerűségnek örvendtek a külföldi buszos utazások, melyek ár-érték arányban még mindig kiváló választásnak bizonyulnak azoknak, akik nem szeretnének autóval vagy repülővel utazni. Hogy miért érdemes a turistabuszt választani más közlekedési eszközök helyett, illetve milyen kihívói akadnak a turistabuszos utaknak, arról Bicsérdy Ritával, a Sky Travel utazási iroda irodavezetőjével beszélgettünk podcastsorozatunkban.

Számos előnye van

– Az idei nyaralási szezon is azt mutatja, hogy még mindig nagyon kedveltek a különféle turistabuszos utak. Bár sokan utaznak repülővel, a buszoknak számos előnye van, ami végül segít az utasoknak a döntésben. Az egyik – talán legfontosabb – pozitívum maga az ár. Több olyan utasunk van, akik egy évben kétszer is utaznak, egyszer a szezon elején, majd a szezon végén, s ha a busz helyett a repülőgépet választaná, ebbe az anyagi keretbe csupán egy üdülés férne bele. Amennyiben valaki a szezon elején foglalja le a nyaralását, kevesebb, mint fél áron juthat el ugyanarra a desztinációra, mint repülővel. A másik előny a tájak szépsége, ugyanis egy buszos úton van idő és lehetőség gyönyörködni Európa tájaiban. Aki nemcsak letudni, hanem élvezni akarja az utat, annak ez is egy döntő tényező lehet. Mindez a nappali és éjszakai utakra is érvényes, hiszen a pompás hegyek, hidak, alagutak, vagy éppen a távolból feltűnő, kivilágított települések gyönyörű látványt nyújtanak – tudtuk meg az irodavezetőtől.

Gyorsaság kontra kényelem

Sokan a hosszabb utazási idő miatt nem szavaznak bizalmat a turistabuszoknak, ugyanakkor Bicsérdy Rita nem minden a gyorsaság.

– Ha az egyik legnépszerűbb úti célt, Görögországot vesszük alapul, akkor repülőgéppel 2–3 óra az út. Azt viszont ne felejtsük el, hogy legalább két órával korábban kell megérkeznünk a repülőtérre, és oda is el kell jutni valahogy, ahogy a görög reptérről is a szállásig. Turistabusszal viszont Nyíregyházáról indulhat a nyaraló, és ha délelőtt indul a járat, akkor másnap kora reggel le is szállhat a járműről Görögországban. Viszont nem a repülőtéren, hanem a szállás bejárata előtt. Az út hossza valóban kicsit több, mint a repülő esetében, ám közvetlenül a szállásra érkezik az utas, méghozzá sokkal kedvezőbb áron. Nyilván az ilyen nyaralás egy bizonyos életforma is, nem való mindenkinek, mivel sokan képtelenek néhány óránál többet egy buszon ülni – tette hozzá Bicsérdy Rita, majd azt is elárulta, mik a legnépszerűbb buszos desztinációk.