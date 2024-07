Áramszünet 1 órája

Leolvadhat a hűtő, és a klíma sem fog működni áramszünet miatt csütörtökön a vármegye sok településén

Hihetetlen kánikula tombol már napok óta, elviselni is nagyon nehéz ezt a hőséget, ami még jó pár napig tart. Ráadásul a légkondicionáló berendezések sem fognak enyhülést hozni elég sok településen, és a hűtőszekrény is leolvadhat, ugyanis áramkimaradás várható július 18-án csütörtökön. Néhány órás és egész napos áramszünet is lesz Nyíregyháza és másik húsz település egyes utcáiban.

Áramszünet várható a vármegye több településén Forrás: Illusztráció: Unsplash

Időnként karbantartási munkálatokat végeznek a szolgáltatás minőségének javítása érdekében, így összeszedjük a lehetséges áramkimaradásokat, hogy ne érjen senkit váratlanul. Az Opus Titász információja szerint tervezett karbantartási munkálatok miatt Nyíregyháza, Botpalád, Gacsály, Garbolc, Gávavencsellő, Kishódos, Kispalád, Kölcse, Magosliget, Méhtelek, Milota, Nagyhódos, Rozsály, Sonkád, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Túristvándi, Uszka és Zajta egyes utcáiban is több órás áramkimaradás várható július 18-án csütörtökön. Mutatjuk a listát, hol és mikor kell áramszünettel számolni. Rendszeresen karbantartják a hálózatot a váratlan áramszünet megelőzése érdekében.

Fotó: MW-Archív Nyíregyháza Július 18.,csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: Csernyik Bokor HRSZ:0362/130.

Mátyásbokor 11 – 11. Áramszünet a vármegyében Botpalád Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Fő utca 02/3 HRSZ HIDROGLÓBUSZON

Petőfi Sándor utca HRSZ:254/2.

Petőfi Sándor utca 2 – 40.

Petőfi Sándor utca 1 – 29.

Fő utca 4 – 224.

Fő utca 1 – 225.

Sonkádi út 1 – 1. Gacsály Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Ady Endre utca

Ady Endre utca 27.

Rozsályi út HRSZ:067/8.

Széchenyi utca 23-25.

Rákóczi Ferenc utca HRSZ:126/4.

Petőfi Sándor utca HRSZ:139/5.

Táncsics Mihály utca 2 – 32.

Táncsics Mihály utca 1 – 21.

Széchenyi utca 6 – 24.

Széchenyi utca 1 – 25.

Petőfi Sándor utca 2 – 128.

Petőfi Sándor utca 1 – 113.

Kossuth Lajos utca 2 – 8.

Kossuth Lajos utca 1 – 23.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 24.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 21.

Szabadság utca 2 – 20.

Szabadság utca 1 – 21.

Temető utca 4 – 4.

Temető utca 3 – 3.

Rozsályi út 1 – 129.

Dózsa György utca 2 – 72.

Dózsa György utca 3 – 73.

Ady Endre utca 6 – 26.

Ady Endre utca 3 – 23. Garbolc Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig:

Szatmári utca 2 – 22.

Szatmári utca 1 – 11.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 48.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 35.

Kossuth Lajos utca 8 – 100.

Kossuth Lajos utca 1 – 17.

Petőfi Sándor utca 2 – 40.

Petőfi Sándor utca 9 – 19. Gávavencsellő Július 18.,csütörtök 9.00-tól 13.00-ig: Toldi utca HRSZ: 1764.

Toldi utca HRSZ:1773/2.

Vasvári Pál utca HRSZ:1729.

Toldi utca 2 – 26.

Toldi utca 1 – 61.

Arany János utca 2 – 26.

Arany János utca 3 – 29.

Halász utca 2 – 16.

Halász utca 5 – 17.

Toldi utca 51 – 51.

Rákóczi utca 2 – 22.

Rákóczi utca 3 – 29.

Vasvári Pál utca 2 – 16.

Vasvári Pál utca 3 – 13.

Sziget köz 7 – 7.

Sziget utca 2 – 2.

Sziget utca 9 – 9.

Uzsoki utca 4 – 8.

Uzsoki utca 11 – 11.

Kishódos Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Fő utca 6 – 102.

Fő utca 1 – 103. Kispalád Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Külterület HRSZ:03

Zártkert 531 hrsz.

Fő utca HRSZ:011/3.

Temető út 1 – 1.

Újabb út 2 – 14.

Újabb út 1 – 11.

Újsor utca 2 – 14.

Újsor utca 3 – 5.

Új út 10 – 18.

Új út 7 – 13.

Fő utca 2 – 198.

Fő utca 1 – 193. Kölcse Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Bocskai István utca 100 – 100.

Petőfi Sándor utca 2 – 70.

Petőfi Sándor utca 1 – 59.

Arany János utca 25 – 39.

Hrsz. 0190 6 5824 SZ. b. állomás

Dankó Pista utca 2 – 20.

Dankó Pista utca 3 – 27.

Móricz Zsigmond utca 2 – 14.

Móricz Zsigmond utca 1 – 181.

Kendergyár utca 1 – 3.

Halásztag út 200 – 200.

Halásztag út 3 – 3.

Kölcsey utca 126 – 218.

Kölcsey utca 133 – 215. Magosliget Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Fő utca HRSZ:2/1.

Hrsz. HRSZ:1/4.

Uszkai út 62 – 62.

Uszkai út 1 – 1.

Fő utca 6 – 124.

Fő utca 5 – 173.

Törökszentmiklósi utca 4 – 4. Méhtelek Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Tolnai utca 1. 292/109. hrsz.

Sport utca hrsz.:292/276.

Ady Endre utca 2 – 6.

Ady Endre utca 1 – 17.

Kátai utca 2 – 18.

Kátai utca 1 – 21.

Dózsa György utca 2 – 16.

Dózsa György utca 1 – 23.

Fehérvári utca 2 – 62.

Fehérvári utca 1 – 19.

Hevesi utca 2 – 38.

Petőfi Sándor utca 4 – 86.

Petőfi Sándor utca 1 – 83.

Sport utca 4 – 24.

Sport utca 1 – 23.

Tolnai utca 2 – 28.

Tolnai utca 1 – 47.

Kossuth Lajos utca 4 – 16.

Kossuth Lajos utca 3 – 19.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 38.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 33. Milota Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Hrsz. HRSZ:032/3.

Vörösmarty köz 83.

Hrsz. HRSZ:146/30.

Külterület 032/13.

Móricz Zsigmond utca HRSZ:554

Ady Endre utca 2 – 22.

Ady Endre utca 1 – 37.

Zrínyi Miklós utca 2 – 16.

Zrínyi Miklós utca 1 – 59.

Vörösmarty utca 2 – 150.

Vörösmarty utca 1 – 139.

Szennyvíztelep 1 – 1.

Vörösmarty köz 96 – 112.

Vörösmarty köz 113 – 113.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 16.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 21.

Petőfi Sándor utca 2 – 22.

Petőfi Sándor utca 1 – 9.

Dózsa György utca 1 – 7.

Móricz Zsigmond utca 2 – 14.

Móricz Zsigmond utca 1 – 33.

Kossuth Lajos utca 2 – 32.

Kossuth Lajos utca 1 – 121.

Nagyhódos Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Külterület HRSZ:02/3

Dózsa György utca 2 – 66.

Dózsa György utca 3 – 9.

Fő utca 2 – 100.

Fő utca 1 – 55.

Petőfi Sándor utca 2 – 20.

Kertalja utca 2 – 20.

Kertalja utca 3 – 9. Rozsály Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Külterület 075/28 hrsz.

Hrsz. HRSZ:331.

Hrsz. HRSZ:017/24.

Hrsz. HRSZ:017/21.

Kossuth utca HRSZ:045/9.

Kossuth utca 39-41.

Hrsz. HRSZ:02/26.

Külterület HRSZ:02/24.

Sport utca HRSZ:02/30.

Sport köz HRSZ:02/23.

Külterület HRSZ:02/36.

Sport köz HRSZ:02/34.

Sport köz 2 – 2.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 18.

Rákóczi Ferenc utca 17 – 17.

Külterület 47 – 47.

Sport utca 2 – 20.

Sport utca 1 – 25.

Zrínyi utca 4 – 32.

Zrínyi utca 3 – 29.

Kossuth utca 2 – 160.

Kossuth utca 1 – 67.

Temető utca 2 – 10.

Kossuth Lajos utca 140 – 150.

Dózsa György utca 2 – 32.

Dózsa György utca 1 – 43.

Petőfi utca 2 – 8.

Petőfi utca 1 – 15. Sonkád Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Rákóczi Ferenc utca 29.

Új Élet utca 200.1

Hrsz. HRSZ:0124/24

Üdülő út 0124/82.

Üdülő út HRSZ:0147.

Külterület HRSZ:0124/114.

Üdülő út HRSZ:0124.

Üdülő út 0126 hrsz.

Üdülő út HRSZ:0124/15.

Üdülő út HRSZ:0124/18.

Üdülő út HRSZ:0124/12.

Üdülő út 0124/24hrs

Üdülő út HRSZ:0124/8.

Jókai Mór utca 2 – 50.

Jókai Mór utca 1 – 51.

Cser utca 7 – 9.

Kleyn tag 1 – 1.

Új Élet utca 4 – 28.

Új Élet utca 1 – 15.

Bocskai István utca 2 – 2.

Kossuth Lajos utca 2 – 20.

Kossuth Lajos utca 1 – 41.

Móricz Zsigmond utca 1 – 7.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 70.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 63.

Üdülő út 2 – 124.

Üdülő út 1 – 37.

Bocskai utca 2 – 102.

Bocskai utca 1 – 95.

Petőfi Sándor utca 2 – 72.

Petőfi Sándor utca 1 – 15.

Dózsa György utca 2 – 28.

Gátőrház 2 – 2.

Gátőrház 1 – 1. Tiszabecs Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Hrsz. HRSZ:0136/3.

Hrsz. HRSZ:314/2.

Külterület HRSZ:063/3 Majoros

Petőfi Sándor utca HRSZ:064/15.

Töltés út 2 – 36.

Töltés út 1 – 33.

Honvéd utca 4 – 46.

Honvéd utca 1 – 41.

Milotai út 2 – 24.

Milotai út 1 – 21.

Határátkelő állomás 1 – 1.

Kiss Ernő utca 32 – 32.

Tavasz utca 2 – 8.

Tavasz utca 3 – 7.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 9000.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 89.

Uszkai utca 9000 – 9000.

Uszkai utca 9 – 9.

Kis utca 2 – 9000.

Kis utca 3 – 127.

Temető utca 10 – 9000.

Malom utca 2 – 56.

Malom utca 1 – 83.

Ady Endre utca 67 – 67.

Petőfi Sándor utca 2 – 56.

Petőfi Sándor utca 1 – 39.

Tiszacsécse Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Hrsz. HRSZ:061.

Petőfi Sándor utca hrsz: 158/1.

Kossuth Lajos utca 2 – 112.

Kossuth Lajos utca 1 – 121.

Petőfi Sándor utca 2 – 8.

Petőfi Sándor utca 1 – 9.

Újsor utca 8 – 30.

Újsor utca 3 – 7.

Fő út 59 – 59.

Temető utca 1 – 1. Tiszakóród Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig:

Dózsa György utca hrsz: 024/4.

Dózsa György utca Hrsz.:39/1.

Szabadság utca 2 – 120.

Szabadság utca 1 – 105.

Dózsa György utca 2 – 30.

Dózsa György utca 1 - 51

Újkóród utca 14 – 100.

Újkóród utca 1 – 53.

Petőfi Sándor utca 2 – 28.

Petőfi Sándor utca 1 – 27.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 52.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 49.

Kossuth Lajos utca 4 – 100.

Kossuth Lajos utca 1 – 101.

Temető utca 1 – 1.

Újkóródtanya 10 – 16.

Újkóródtanya 23 – 33. Tisztaberek Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Külterület HRSZ:061.

Külterület HRSZ:0173.

Kossuth Lajos utca 2 – 20.

Kossuth Lajos utca 9 – 21.

Hajnal utca 1 – 15.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 48.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 21.

Haladás utca 2 – 2.

Haladás utca 1 – 63.

Matiz tanya 154 – 154.

Fő utca 2 – 136.

Fő utca 1 – 147.

Sport utca 5 – 5.

Dózsa György utca 2 – 6.

Dózsa György utca 1 – 1. Túristvándi Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Bocskai István utca HRSZ:383/20.

Móricz Zsigmond utca

Bocskai István utca HRSZ:294.

Petőfi Sándor utca Hrsz 0241.

Kölcsey utca 2 – 18.

Kölcsey utca 1 – 41.

Móricz Zsigmond utca 4 – 40.

Móricz Zsigmond utca 1 – 25.

Rákóczi Ferenc utca 52 – 106.

Rákóczi Ferenc utca 37 – 77.

Petőfi Sándor utca 2 – 30.

Petőfi Sándor utca 1 – 25.

Bocskai István utca 2 – 50.

Bocskai István utca 1 – 41.

Uszka Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Külterület 040.

Fő út 046/2 hrsz.

Külterület 046/1 hrsz.

Bajnok utca 2 – 8.

Bajnok utca 1 – 1.

Fő út 4 – 122.

Fő út 1 – 83.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 12.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 11. Zajta Július 18.,csütörtök 7.00-tól 15.00-ig: Kossuth Lajos utca HRSZ:59.

Kossuth Lajos utca

Rákóczi Ferenc utca 2 – 56.

Rákóczi Ferenc utca 1 – 55.

Petőfi Sándor utca 2 – 32.

Petőfi Sándor utca 1 – 43.

Kossuth Lajos utca 2 – 90.

Kossuth Lajos utca 1 – 85.







