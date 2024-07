Immár negyedik alkalommal rendezik meg az Aratási Napot Újfehértón a Fedeles Lovarda mögötti területen – tette közzé a város önkormányzata. Arra is kitértek, a július 27-ei rendezvény ünnepélyes megnyitója 10 órakor lesz. Egész nap változatos kulturális műsorok várják a résztvevőket, emellett az érdeklődők megtekinthetik a cséplés folyamatát és a csigatészta készítését is. Lesz még lovaskocsikázás, kirakodóvásár és különféle gyermekfoglalkozások is.