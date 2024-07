– Amennyiben indokolt, hosszabb időt tölthet hűvös helyen, ha pedig szükséges, leváltják a kollégát. Ugyanilyen figyelemmel vannak a határrendészeti kirendeltségeken a határon ki- és belépésre várakozókra. Mindent megteszünk a torlódások, a hosszabb várakozási idő kialakulása ellen, azonban a turistaszezonban elkerülhetetlenek az ilyen helyzetek. Ilyenkor nemcsak mi osztunk ásványvizet a várakozóknak, ebben nagy segítségünkre vannak a segélyszervezetek, amelyek végigmenve a kocsisoron mindenkinek adnak hűtött vizet – utalt az összefogás fontosságára az őrnagy.

Hőséget áraszt az aszfalt

A tikkasztó forróság negatívan hat mindenkire, így a közlekedőkre is, ingerültebben, frusztráltabban viselkedhetnek.

– Éppen ezért arra kértük kollégáinkat, hogy intézkedés közben legyenek toleránsabbak, megértőbbek, de ez nem azt jelenti, hogy az elkövetett jog- vagy szabálysértés miatt nem járnak el – erősítette meg dr. Fedor Rita.

Külön kitértünk a baleseti helyszínelőkre, hiszen nekik kötelezően kint kell lenniük az úton, amíg a helyszínelés be nem fejeződik. S az aszfalt hőmérséklete elérheti akár a 60-70 fokot is, ontja magából az elviselhetetlen hőt.

– Minden járműben van hűtőtáska, így a kollégáink biztosan hűtött vizet tudnak inni akkor is, ha a gépkocsi már átforrósodott, s ebben a hőségben ehhez elég 5 perc – érzékeltette a szóvivő a kánikula hatását.

– Itt is meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a kolléga árnyékos helyen töltsön pár percet, amíg megissza a hűtött vizet, sőt a rendőrségi járművek már klímásak, pár percnyi felfrissülésre így is van mód – tette hozzá az őrnagy, aki elismerte, ebben a hőségben nem komfortos az egyenruha. – Rövid ujjú fehér ing vagy teniszpóló viselése engedélyezhető, ami elviselhetőbbé teszi a forróságot, valamint a kötelező sapkaviselésben is adható engedmény. Nem feledkezünk meg az épületekben dolgozókról sem, a klimatizált helyiségekben pár perces felfrissülésre minden kollégánknak van lehetősége – jegyezte meg dr. Fedor Rita.