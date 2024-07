Az 1990-es és 2000-es évek igencsak eseménydúsak voltak árvízi szempontból. Milyen kihívásokat tartogatott ez az időszak az ön számára?

Épphogy főmérnök lettem, 1993 őszén egy súlyos pakuraszennyezés érkezett Romániából. A Szamoson érkezett a szennyező anyag, s végül a kollégáimmal 20 tonna pakurától szabadítottuk meg a környezetet. Merülőfalakat, kézi eszközöket használtunk, majd a szennyezést visszaszállítottuk Szatmárnémetibe, a „feladónak”. Így indult a vezetői pályafutásom, s ezt a könnyűnek nem nevezhető startot 1993 karácsonyán tovább színesítette egy rendkívüli tiszai árvíz. Ezt egy újabb követte ’95-ben, ahogy 1998-ban, 1999-ben, 2000-ben és 2001-ben is küzdöttünk a rendkívüli árvizekkel és belvizekkel. Az 1999-es esztendő különösen nehéz volt. Azt hiszem, sokan emlékeznek még erre az évre, amikor megállt az élet Nyíregyházán is. Leesett 60 centiméternyi hó, ami pár nap alatt elolvadt, s így víz alá került a vármegye egyötöde. Ezek a helyzetek óriási szakmai kihívást jelentettek, nagyon sok embert kellett irányítani. Olyan is volt, hogy több tízezer ember dolgozott a gátakon. Így történt 2001-ben. Időben mozgósítottuk a munkatársakat, a katasztrófavédelmet, honvédséget, vagy éppen az önkormányzatokat, és úgy tűnt sikeresen elháríthatjuk a katasztrófát. A gát teherbírása lényegesen kisebb volt annál a terhelésnél, amit kapott. A gátszakadás után is folytatódtak a fejlesztések, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő. A kollégák mindent megtettek, de a létesítmények nem bírták a terhelést. A védművek és a műtárgyak korszerűsítése továbbra is kiemelt feladat, hiszen szélsőségessé vált az időjárás, minden megváltozott, nem mindig lehet a korábbi tapasztalatokra hagyatkozni.