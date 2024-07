Az egyetem környékén

– Ami még jellemző most, hogy megjelentek a debreceni befektetők, az elmúlt két hónapban a vevők 50 százaléka a hajdú-bihari vármegyeszékhelyről keresett fel minket. Igazából ők befektetésnek veszik az ingatlanokat, és kiadják, mert gyakorlatilag a nyíregyházi albérletárak majdnem elérik a debrecenit, de itt olcsóbban tudják megvenni a lakásokat – mondta Bákány Zsoltné Edina.

A Jogos Otthon ingatlanközvetítő iroda vezetője azt tapasztalja, hogy már egész évben folyamatosan keresik az albérleteket. – Évekkel ezelőtt volt egy időszak, amikor az egyetemisták voltak a potenciális ügyfelek, de most már egész évben pörög az albérletpiac, az árak ezért folyamatosan emelkednek, nem jellemző, hogy ilyenkor nagy kiugrás lenne. A diákok természetesen legjobban az egyetem környékét részesítik előnyben – részletezte Boczákné Radvánszki Erzsébet irodavezető, és ő is kihangsúlyozta: az új munkahelyek, betelepült gyárak miatt az egész városban nagy a kereslet a kiadó lakások, házak iránt, valamint az ingatlanok értéke is nagyon megugrott az utóbbi években, így ez is befolyásolja a magas bérleti díjakat.

Sokan nem adnak ki diákoknak

– Nyíregyházán már egy egyszobás lakásnak az ára 18-23 millió forint körül mozog. A tulajdonos pedig úgy tud reális értéken a pénzénél maradni, ha 100 ezer forintnál kezdődik a kivehető lakások havi díja. Talán még elvétve minigarzonokat lehet találni 85-90 ezer forinttól, de ez is függ az állapottól és az elhelyezkedéstől, de inkább már 100-110-120-as kategóriáktól kell gondolkozniuk azoknak, akik bérelni szeretnének, a felső határt pedig nem is említeném. A keresést azonban az is megnehezíti, hogy sok tulajdonos diákoknak nem adja ki az ingatlanát. Azért zárkóznak el sokan a fiatal bérlőktől, mert azt gondolják, hogy majd összejárnak bulizni, hangoskodnak, a többi lakót zavarni fogja az életvitelük. – A másik ok: nyáron többen hazautaznak. Ilyenkor esetleg meg lehet beszélni a tulajdonossal, hogy erre az időszakra kevesebb díjat fizessenek, és így fennmarad a bérlemény – tanácsolta a Jogos Otthon irodavezetője. A szakember megjegyezte: a Nyíregyházára érkező munkavállalók mellett sok légiós sportoló is jön folyamatosan a városba, így az ingatlantulajdonosok bőven tudnak válogatni a bérlők között. A szakértő azt is kifejtette, hogy náluk is jellemző, hogy vásárlási szándékkal keresik fel az irodát a környező településekről, így elkerülve az albérletkeresés nehézségeit.