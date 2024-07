A résztvevők biztonsága érdekében idén is létszámlimitet húztak a szervezők, a SUP-os induló helyek már mind elkeltek, és igyekeznie kell annak, aki úszóként még szeretne jelentkezni a nyár legnépesebb szabadidős sportrendezvényére. A tervek szerint jövő szombaton, július 20-án lesz az esemény, ám az utolsó szót - mint minden alkalommal - ezúttal is az időjárás mondja majd ki - írták a szervezők a közleményükben.

Mintegy 1000 (sok szabolcs-szatmár-beregi) településről jelentkeztek eddig a Balaton-átúszásra. Ezúttal is három lehetőség közül lehet választani: a legtöbben a klasszikus, 5,2 kilométeres távon próbálják ki magukat, vagyis Révfülöpről indulva átúsznak Balatonboglárra, akik ezt még soknak gondolják, indulhatnak a 2,6 kilométeres féltávon. Az úszás mellett évről-évre egyre többen jelentkeznek a Balaton-áthúzásra, vagyis SUP segítségével teljesítik az északi és déli part közötti 5200 métert. Akkora népszerűségnek örvend a SUP-ozás, hogy mostanra minden hely elfogyott, a továbbiakban már nincs lehetőség SUP-os nevezésre.

Az eddigi 10 ezer nevező között többségben vannak a férfiak (60-40 százalék), csaknem ezren 18 évnél fiatalabbak, miközben kilencen 80 évnél idősebbek. Az egész Európában egyedülállónak számító nyíltvízi úszófesztivál vonzza a külföldieket is, az előnevezések alapján 43 országból érkeznek szabadidős sportolók.

A kezdetek, vagyis 1979 óta összesen több mint 220 ezren úszták már át a Balatont.