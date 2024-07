Miért nem utazol inkább délre, ahol biztosan jó az idő? – kérdezte az egyik barátom, amikor elmondtam neki, hogy a Baltikum felé veszem az irányt – nos, az időjárással nem volt baj, ahogy Litvánia, Lettország és Észtország is beváltotta a hozzájuk fűzött reményemet: e kis államok, kiszabadulva a hosszú orosz fogságból, egyedi színekkel, különleges hangulattal, bájos városokkal és sok-sok fával, parkkal, ligettel fogadják a messziről érkezett utazót – így engem is.

A Baltikum országaiban gyakoriak a színes faházak

Fotók: A szerző

Baltikum előtt plusz egy főváros

Minden utazás sava-borsa a meglepetés – az elsővel már az indulás előtti napon szembesültünk, kiderült ugyanis, hogy Vilnius helyett Varsóba érkezünk… A több mint 500 kilométeres távot busszal küzdöttük le, mindezért cserébe megnéztük a lengyel fővárost, ami eredetileg nem szerepelt a programunkban. Délután értünk Litvániába, és Vilnius feledtette a hosszú ücsörgést: a fővárosban még tetten érhetők a szovjet hatások, de lenyűgözi a turistákat az óváros és a modern épületek összhangja. Magyar vonatkozásai is vannak a városnak: az egyetemet, ami Közép-Európa egyik legrégebbi oktatási intézménye, Báthory István alapította még 1579-ben, a főtéren álló Szent Anna-templom védőszentje pedig Szent László, akinek itt még kápolnája is van. Egykor itt tartották a litván nagyfejedelmek beiktatását, a lovagi címereken pedig ma is látható a magyar kettős kereszt. Megcsodáltuk a harangtornyot és a mögötte található, égbe törő Gediminas-tornyot, másnap pedig Kaunas következett. A lakosság összetételét tekintve ez a „leglitvánabb” város, ami egy időben ideiglenes főváros is volt. Sétáltunk egy nagyot a nosztalgikus hangulatú városban, amit a sportbarátok a híres kosárlabdacsapatáról ismernek. A kosárlabda Litvániában nemzeti sport, a válogatottra méltán büszkék az itt élők: az együttes három bronz­érmet szerzett az olimpiákon, világbajnoki bronzuk is van, Arvydas Sabonis pedig a sportág egyik ikonja.

A bájos Kaunas Litvánia második legnagyobb városa

Az ország jelképe

Trakai felé haladva még a korábbiaknál is zöldebb lett a táj, egybefolytak az erdők, a rétek, a ligetek. A környéken 61 tavat találunk – többen is kempingeztek egyik-másik partján –, s a híres Vytautas-várat is hatalmas tó öleli körbe. Késő délután érkeztünk meg a Keresztek hegyéhez, ami vallási felekezettől függetlenül mindenkit megérint. Ez egy zarándokhely, ahol fából, fémből, kőből készült keresztek állnak – valószínűleg senki sem tudja pontosan, mennyi van belőlük. Egyes források 50 ezerre becsülik a számukat, mások szerint 100 ezer darab van itt belőlük. Kisebb-nagyobb keresztek állnak itt: vannak mesterien megmunkáltak és összetákoltak egyaránt. A hegy a hit, a szabadságvágy és a megszállók elleni tiltakozás szimbóluma, a litván nemzeti identitás „emlékműve”. Minden keresztnek megvan a maga története, egyéni sorsokról és nemzeti tragédiákról egyaránt mesélnek. A Keresztek hegye valójában egy 60 méter hosszú, 10 méter magas domb. Egykor ősi szentély állt itt, ahová zarándokok vittek magukkal kereszteket, de évszázadokkal később itt emlékeztek meg titokban az önkény­uralom áldozatairól is. Ez a különleges hely Litvánia egyik legfontosabb jelképe, ahol Magyarországról vitt kereszteket is láttunk.