Mint az előadásban elhangzott, a zsidóknak az iskolázottságon kívül a város kulturális életében is szerepük volt, és tulajdonképpen nagyon sokáig a kaszinóban is jelen voltak, a kaszinó tagjai lehettek éppen úgy, mint a Bessenyei Körnek. Az újságírásban és a nyomdászatban is volt szerepük.

Vérvád, Tanácsköztársaság

– Az 1920-as évek elejéig mondhatjuk, hogy viszonylagosan jó békességben éltek a zsidó polgárok és a város többi lakosai. Egyetlen egy olyan esemény volt, ami nagy port kavart fel, s országos visszhangja volt. Ez az a vérvádper, ami a tiszaeszlári Solymosi Eszter nevéhez kötődött. Akkor a városra irányult az országos figyelem, hiszen Eötvös Károly itt is lakott a városban, ő volt az egyik védő.

– Tulajdonképpen Nyíregyháza pozitív megítélést kapott a per végén, tehát az országos sajtóban is úgy jelent meg, hogy Nyíregyháza nyugodt volt, higgadt volt, és semmiféle atrocitásra nem került sor. Valójában a Tanácsköztársaság idejéig tartott ez a békesség. A Tanácsköztársaság volt az az időszak, amikor viszonylag sok zsidó származású személy vett részt a direktóriumokban, s akkor kezdődött irántuk az ellenszenv és a békétlenség. Itt megint meg kell említenem egy nyíregyházi nevet. Jól ismerjük Szamuely Tibor nevét, akinek a rendszerváltás előtt szobra is volt Nyíregyházán, illetve közterület viselte a nevét. A Szamuely ősök a Nyíregyházára betelepült első zsidó családok között voltak.