. Nagy megtiszteltetésben volt része a legutóbbi városi közgyűlésen Tatár Anikónak, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. front office menedzserének, aki dr. Kovács Ferenc polgármestertől vehette át a Bencs László-emlékérmet a turizmus területén végzett kiemelkedő munkájáért. A méltatásából kiderült: „Képzett és tapasztalt turisztikai szakember, feladatai közé tartozik a TDM-szervezethez és a desztinációhoz kötődő stratégiai, tervezési-kutatási, fejlesztési, pályázati, valamint marketing- és látogatómenedzsment-feladatok szervezése, lebonyolítása. Vezetése alatt a sóstógyógyfürdői Tourin­form iroda évek óta kiváló eredményt ér el az országos minősítés során. Szívügye a bokortanyák, valamint a helyi termékek bekapcsolása a turizmusba. Kiemelkedő munkájával hozzájárul Nyíregyháza turisztikai fejlődéséhez és a város turisztikai népszerűségének növeléséhez.”



Meglepetésként érte a díj

Egy híján 30 éve, 1995-ben végzett turisztikai közgazdászként, majd a Miskolci Egyetemen szerzett közgazdászdiplomát, 2005-től minőségirányítási szakértőként is tevékenykedik. Pályafutását egy utazási irodában kezdte, majd a megyei önkormányzatnál dolgozott, később pedig a nyíregyházi Tourinform vezetője lett. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.-nél családias környezetben alkothat.

– Meglepetésként ért a díj. Azóta már eltelt egy kis idő, nagyon jó érzés belegondolni, hogy ezáltal is megbecsülik a munkámat. Igyekeztem mindig a legjobb tudásom szerint hozzáállni a feladataimhoz. Az pedig különösen jólesett, hogy a munkatársaim is elkísértek a városházára, ebben az elismerésben ők is benne vannak. Sokan irigyelnek amiatt, hogy milyen jó közösségben dolgozhatok, tényleg olyanok vagyunk, mint a családtagok – mondta Tatár Anikó.

– Még a főiskolai éveim alatt sikerült egy gyakornoki programban kijutnom Németországba. Amikor hazatértem, és beléptem a Tourin­formba, Aranyossy Mihály irányította a szervezetet. Noha csupán egy évig dolgoztunk együtt, sokat tanulhattam tőle, ez kiváló alapot biztosított a szakmai fejlődésemhez.

– Utána visszatértem Németországba: elnyertem egy ösztöndíjat, így München turisztikai hivatalánál szerezhettem további rutint, az ott töltött idő jelentősen gyarapította a szakmai ismereteimet – mondta Anikó, aki szívügyének tekinti a bokortanyákat, a helyi termékek népszerűsítését.