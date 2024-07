A hétvégi PanyolaFeszt egyik különlegessége lesz a beregi kerékpárkörtúra. A szervezők a túrára elsősorban a PanyolaFeszten megjelenő fesztiválozókat várják, akik nemcsak a jól hangzó, bőséges programkavalkád miatt érkeznek hozzájuk, hanem szeretnék jobban felfedezni a környéket is. Az útvonal elsősorban a Tisza és a beregi árapasztó tározó töltéskoronáján, valamint kis részben alacsony forgalmú utakon halad. Az augusztus 3-i reggeli panyolai gyülekezőt követően Szondi Károly túravezető koordinálásával északi irányba indulnak el, és pár kilométer megtétele után komppal kelnek át a Szamoson. Olcsvát és Vitkát elhagyva érnek be Vásárosnaményba, ahol a Beregi Múzeumot, a Vadászati és Természeti Kiállítást nézhetik meg. A tárlat után a beregi árapasztó tározó töltésén tekernek tovább egészen Tákosig, ahol a „mezítlábas Notre-Dame”-ba, majd a mosolygó szentek templomába térhetnek be Csarodán. Ezen a töltésen bringázva nem lehet kihagyni Márokpapit, ott szintén egy rendkívül szép református templomba kukkanthatnak be, végezetül pedig a Bereg legszebb ipartörténeti emlékművét, a tarpai szárazmalmot ejtik útba. A túra utolsó látnivalóját követően a Tisza töltésén tekerhetnek vissza Panyolára, ahol már a fesztivál esti programjába csöppennek.

Tákos közelében bringások a gáton

Fotó: Csutkai Csaba

Aktív turisztikai potenciál

A Beregi kör nevű kerékpárút lett az év kerékpárútja. Az idei pályázatra több tucat jelölés érkezett az ország minden részéről. Ezekből állította össze a szakmai zsűri azt a 11 döntőst, amelyekre a nagyközönség szavazott. Az Év Kerékpárútja díjat olyan útvonal kaphatja meg, amely vonzó célpont a turisták számára. A pályázatot a Közlekedési kultúra napja rendezvénysorozat alkalmából a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata, az Aktív Magyarország, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség és a Magyar Kerékpárosklub írta ki közösen. Négy éve a Tatabánya és Tata közötti útszakasz lett a nyertes, 2021-ben a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpároshidakon vezető vonal volt a közönség kedvence, 2022-ben pedig a Deseda tavat megkerülő kerékpárút kapta a legtöbb szavazatot. Tavaly a Békéscsaba körül futó Wenckheim kerékpárút kapta meg a címet. – A Felső-Tisza-vidék jelentős aktív turisztikai potenciálokkal rendelkezik – jegyezte meg Deák Attila, a Középkori Templomok Útja Egyesület titkára.