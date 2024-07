A zsűri tanácsa: a filmjeitek legyenek egyediek, személyesek, tegyétek bele saját gondolataitokat, érzéseiteket. Egyénileg és csapatban is lehet nevezni, akár több kategóriában is, augusztus 31-ig. A győztesek Aranymókus szobrot, valamint menő filmes eszközbérlést, Prezi előfizetést, Play VR belépőt és mozijegyeket nyerhetnek. A legjobb alkotásokat október 13-án nagyvásznon vetítik a Cinemira Nemzetközi Gyerek-és Ifjúsági Filmfesztiválon. Bővebb információt a https://www.cinemira.hu/teen/ oldalon találni. Nevezési infók: a filmed töltsd fel egy linkre, vagy drive-ra és augusztus 31-ig küldd el a következő címre: [email protected]. A tárgyba írd be, hogy melyik témában nevezed a filmed!