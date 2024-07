A Záhonyi Rendőrkapitányság zsarui olyan gyorsan zárták le a testi sértés aktáját, hogy az elkövető 24 órán belül bíróság előtt állt, és tudomásul is vette az ítéletet, így az jogerőre emelkedett. A világrekordra hajazó bűnügyi siker titka a példás együttműködésben keresendő.

Ésikné Pócsik Melinda főhadnagy, aki részt vett a bűnügy felderítésében

Fotó: police.hu/Szabó Gabriella

A bűnügy részletei

Március 26-án este egy nő elesett elektromos rollerével Záhony belterületén, és mivel az állán megsérült, valamivel 22 óra előtt gyalog bement a rétközi város központi orvosi ügyeletére – olvasható a Zsaru magazinban.

– Az orvos megállapította, hogy indokolt a beteg kórházi ellátása, ezért mentőt hívott hozzá, és megkérte, hogy amíg az esetkocsi megérkezik, foglaljon helyet a váróteremben. Eközben megérkezett a nő férje, akit telefonon értesített – vázolta az alaphelyzetet Ésikné Pócsik Melinda főhadnagy, a Záhonyi Rendőrkapitányság vizsgálati alosztály fővizsgálója. – Az ittasság jeleit mutató férfi értetlenkedve tette szóvá, hogy miért kell mentőre várni, miközben a feleségét ő is be tudná vinni a kórházba. Az orvos nem állt le vele vitázni, csak elismételte, hogy ilyen esetben neki mentőt kell hívnia, és bármelyik pillanatban megérkezhet az esetkocsi. Ez így is lett, viszont a beteg férje ezt az eljárási rendet továbbra is sérelmezte, és a rendelő parkolójában szóváltás alakult ki közte és az ügyelet orvosa között. A szitkozódó férj ököllel fejbe vágta a közfeladatot ellátó személyt, aki ettől megtántorodott, és el is esett. A támadó nem érte be ennyivel, rávetette magát az orvosra, és mindkét kezével szorongatni kezdte a nyakát. A hangzavarra kiment az ügyeletről az asszisztens, és leszedte a doktorról a támadót, aki elmenekült - részletezte a főhadnagy, és hozzátette: minderről rögtön értesítették a rendőrséget.

Sérülést okozott

Az orvos bal szemöldöke körül mély, repesztett seb keletkezett. – Az áldozat munkatársa és a mentősök is látták az orvos nyakán a markolásos sérülés nyomait, amiről pár perccel később a járőrök is meggyőződtek – folytatta a főhadnagy, aki a forró nyomos csoport vezetőjeként érkezett a helyszínre. – A támadó felesége még ott tartózkodott, és nagyon szégyellte magát férje viselkedése miatt. A mentősök természetesen bevitték a kórházba, ahol megfelelő ellátást kapott, addig az elkövetőt is elfogták és előállították. A 45 éves V. Tibor a lakhelyén tartózkodott, együttműködő volt, és kihallgatásán beismerő vallomást tett. Tettét megbánta, és tudomásul vette, hogy a bíró döntését őrizetben kell megvárnia, ezért átvittük a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság fogdájába – részletezte Ésikné Pócsik Melinda.