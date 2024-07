Idestova közel négy esztendeje, még a modellváltás előtt nevezték ki a Nyíregyházi Egyetem kancellárjának Halkóné dr. Rudolf Évát, az intézmény Igazgatási és Humánpolitikai Központ vezetőjét, aki 2020. augusztus elsejétől látja el a kancellári teendőket. Igyekezetét, tevékenységének értékét példázza, hogy ebben az esztendőben a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Tizennégy éve aktív részese a közéletnek a városi közgyűlés tagjaként, bizottságok elnökeként, korábban alpolgármesterként. A FIDESZ-KDNP frakcióvezetőjét a Jósaváros szélét, a Korányi kertvárost, a Tesco mögötti lakóparkot, az örökösföldi kertvárosi részt és Kőlapost is magában foglaló választókörzetében az önkormányzati választáson nemrégiben újraválasztották. A Nyíregyházi Egyetemen és a jogelődjénél harminchárom éve dolgozik.

– A kancellár a felsőoktatási intézmény működtetését végzi és felel az egyetemen a gazdasági, a jogi, a munkaügyi, a belső ellenőrzési, az igazgatási, az informatikai, a vagyongazdálkodási, a beszerzési és a közbeszerzési feladatokért. Az egyetem működését az állam a Nyíregyházi Egyetemért Alapítványon, mint fenntartón keresztül finanszírozza. A jelenleg hatályban lévő közfeladat-finanszírozási szerződés alapján különböző jogcímeken kap az egyetem támogatást, ami kiegészül az intézmény saját bevételeivel. Elmondható, hogy a gazdálkodásunk stabil, likviditási problémáink nincsenek.

Továbbra is prioritást élvez a digitális egyetem megvalósítása élvez prioritást, ehhez az intézmény informatikai hátterét kell fejleszteni folyamatosan. Miként előzőleg, a 2023/2024-es tanévben valamennyi, az intézményben nappali képzésben tanulmányait megkezdő hallgató laptopot kapott, melyet a 2024-es őszi félévben is folytatni kívánunk.

– A modellváltás egyik legnagyobb eredménye az volt, hogy a 2021-es évhez képest 2022-ben 18,5 százalékkal növekedett a Nyíregyházi Egyetemre az általános felvételi eljárásban felvételt nyert hallgatók száma. Tavaly – az országos 27 százalékos átlagot is meghaladva - csaknem 60 százalékkal emelkedett az intézményünkbe jelentkezők száma a tavalyi mutatókhoz képest. Ezt sikerült tovább fokozni: az idén 10 százalékkal többen jelölték első helyen a Nyíregyházi Egyetemet, 2662-en jelentkeztek, összesen pedig több mint 8100-an választották az intézmény által meghirdetett képzéseket. Az első helyes jelentkezők 80 százaléka állami ösztöndíjas, míg egyötödük önköltséges formát jelölt meg. Növekedés tapasztalható az előző évekhez képest a sporttudományi, valamint a természettudományi területeket választóknál is. Legtöbben az óvodapedagógus, a gazdálkodási és menedzsment, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, a tanító, a gépészmérnöki, valamint a programtervező informatikus képzéseket választották.

– A felsőoktatás nem létezhet határon túlmutató együttműködések nélkül. Általánosan megfigyelhető tendencia a nemzetközi láthatóságra és a külföldi hallgatók számának növelésére törekvés. Komoly figyelmet fordítunk a külkapcsolatok fejlesztésére, a csereprogramok minél színvonalasabb működtetésére, valamint az angol nyelvű képzések beindítására. Az intézmény nemzetközi szerepvállalása folyamatosan erősödik, melyet alátámaszt az a tény, hogy a külföldi egyetemekkel kialakított élő és aktív partnerségi kapcsolatok száma folyamatosan nő.