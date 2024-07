Elérte a legmagasabb pontját Nagykállóban a Kállai Kettős Rendezvény- és Konferenciaközpont építése. Az impozáns épület 1 milliárd forintos támogatásból, illetve a város önerejéből készül el 2025 elejére. A projekt keretében átadnak egy legalább 300 ember befogadására alkalmas rendezvénytermet, továbbá egy mintegy 100 fős konferenciaterem is várja majd a látogatókat. Ezek mellett lesz büfé és konyha is az épületben. A kivitelező közleménye szerint beemelték az előregyártott körüreges födémpaneleket. A Plenáris rendezvényterem lezárásához is helyére kerültek födémek, az épület ezzel elérte legmagasabb pontját – olvasható a KE-VÍZ 21 Zrt. közleményében.