Csütörtökön késő este tette ki a Debrecen Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Debrecen International Airport Kft. a közösségi oldalára, hogy a 18 órakor végzett ellenőrzés során olyan hibát észleltek a kifutópálya felületén, ami miatt a legmagasabb szintű repülésbiztonsági előírásokat szem előtt tartva, ideiglenesen le kellett zárni a repteret. A tartósan fennálló magas hőmérséklet okozta a problémát a debreceni repülőtéren.

A debreceni repülőtér járatai Budapestről indulnak

Fotó: MW-archív / Forrás: MW-archív

A debreceni repülőtérről utazókat elszállítják

A hiba kijavítása, az időjárási körülmények függvényében legalább egy hetet igénybe vesz majd. Ilyenkor az a gyakorlat, hogy tartalék repülőteret jelölnek ki az eredeti helyett, ami jelen esetben a budapesti. Ráadásul a héten jelentette be a Wizz Air, hogy október végén áthelyezi Budapestre a Debrecenben állomásozó repülőgépét, már ez sok utasban és szervező irodában kérdéseket vetett fel. A bezárás a Wizz Air, a Lufthansa, a Smartwings és a Freebird járatait érinti, július 18-ig ez nagyjából 30-30 induló és érkező gépet jelent, utasok százaival. Az ideiglenes zárásról minden menetrendszerinti és charter járatot működtető partner légitársaságot tájékoztatott a reptér üzemeltetője, annak érdekében, hogy mielőbb meghozhassák a járatok átütemezésével kapcsolatos döntéseiket és erről az utazóközönséget tájékoztathassák.

Aggódó utasok

Már eddig is nagyon sok utast érintett a debreceni járatok kiesése, óriási volt a tanácstalanság a repülőjeggyel rendelkezők között. Voltak akik Debrecenben vártak órákat csütörtök este, míg mások Isztambulban töltötték az éjszakát. A Wizz Air csütörtök esti eindhoveni járata, amely eredetileg 18.20-kor landolt volna a debreceni repülőtéren, már Budapesten szállt le – járt utána a történteknek a haon.hu.

Pethőné Szabolcsi Hajnalka, a nyíregyházi Gáll Travel Utazási Iroda utazásszervezője nyilatkozott a debreceni repülőtéren történtekről

Fotó: Pusztai Sándor

A Gáll Travel Utazási Irodát, mint közvetítő irodát is értesítették a repülőtér lezárásáról, hiszen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből is sokan választották a Hajdú-Bihar vármegyei repteret, a közelsége miatt. - Tegnap este kaptuk mi is az információt, és azonnal értesítettük az utasainkat, hogy nem fog indulni Debrecenből a járatuk. Az utazásszervező irodák folyamatosan azt szervezik, hogy akiknek a gépe Debrecenből indult volna, azokat ingyenes transzfer buszjárattal Budapestre szállítják. Azonban még azt sem lehet tudni, hogy majd hazafele hová fognak érkezni, hiszen akik hosszabb időre mennek, a visszaút időpontjára már kijavítják a kifutópályát. A legrosszabbul azok jártak most, akik pénteken reggel 6 órakor indultak volna Ciprusra. Sajnos nagyon nehéz egyik pillanatról a másikra egy ilyen problémát megoldani, de még aznap elrepülhettek Budapestről 21.20-kor. Délután 15 órakor vette fel a reptéren az utasokat a transzfer, és vitték őket a Ferihegyi Repülőtérre. Akik Bulgáriába utaztak, ők csak néhány órás késéssel indultak a fővárosból, és a Törökországba utazók gépe sem indult sokkal később Budapestről az eredetihez képest, csak fél órával. Azzal az idővel kell pluszban számolnia az utasoknak, amíg Debrecenből felér a busz Ferihegyre – mondta Pethőné Szabolcsi Hajnalka, a nyíregyházi Gáll Travel Utazási Iroda utazásszervezője, és hozzátette: az utazásokat szervező irodák és a Wizz Air is azon dolgozik, hogy megoldják a problémát és az utasok eljussanak Budapestre, s hogy az eredeti debreceni időpontokat be tudják illeszteni a budapesti menetrendbe. Nehéz logisztikai feladat ez, hiszen ilyen még nem nagyon fordult elő, hogy főszezonban akár egy hétre is lezárják a repülőteret.