Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hőség miatt július 11-én csütörtökön este azonnali hatállyal lezárták a debreceni repteret. A napok óra tartó hőség miatt sérült meg a debreceni repülőtér futópályája, a legmagasabb szintű repülésbiztonsági előírásokat szem előtt tartva, ideiglenesen lezárták a repteret.

Debreceni repülőtér javítási munkálatainak első ütemével végeztek

Fotó: facebook.com/drpappl

Sok utast és járatot érintett a reptér kiesése, több járatot átcsoportosítottak Budapestre. Az utasokat ingyenes transzfer buszokkal szállítják Debrecenből a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre, és vissza is. Az ideiglenes zárásról minden menetrend szerinti és charter járatot működtető partner légitársaságot tájékoztatott a reptér üzemeltetője, valamint az utazási irodákat és az utasokat is. Akkor még úgy gondolták, hogy körülbelül egy hétig fog tartani a helyreállítás. Az utasokat ért kellemetlenségek minimalizálása érdekében a repülőtér személyes, online és telefonos tájékoztatási központot hozott létre, melyről a Debrecen Nemzetközi Repülőtér weboldalán is lehet tájékozódni. Az indulások időpontjáról minden utast időben értesítenek.

Helyzetjelentés

A hajdú-bihari vármegyeszékhely polgármestere szombaton közölte a közösségi oldalán, hogy a helyreállítási munkálatok első ütemével a kivitelező végzett. Papp László a debreceni repülőtér vezetőivel tekintette meg a héten keletkezett pályahibák javítási folyamatát. Mint írta, a második ütem befejezése jövő hét elejére várható.

Azaz a tervek szerint a hét második felében újraindulhat a forgalom a debreceni reptéren.