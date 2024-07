Nem ismerik a KRESZ-t

Hagymási Sándor gépjármű-szakoktató podcastsorozatunkban elmondta, már több éve a közlekedés részét képezik az elektromos rollerek, és úgy véli, ez idő alatt a lakosság – a gyalogosoktól a gépjárművezetőkig – lassan hozzászokott ezek jelenlétéhez.

– Az, hogy ki mit gondol ezekről az eszközökről, az már más kérdés, de sajnos azt is látni kell, hogy sok balesetben érintettek, és nagyon sok kisiskolás gyermek közlekedik elektromos rollerre. Ők viszont nem feltétlenül rendelkeznek az ehhez szükséges ismeretekkel. Ha egy e-rollert szeretnénk az iskolás gyermekünknek ajándékozni, amivel aztán az iskolába, majd onnan haza közlekedik, akkor legalább azt az egy útvonalat jól gyakoroltassuk be vele. Ezt a szakaszt érdemes korábban kerékpárral, esetleg gyalogosan bejárni, felhívni a gyerek figyelmét az útvonal veszélyeire, bonyolultabb közlekedési csomópontjaira. Sajnos azonban oktatóként azt látjuk, hogy a szülői példamutatás vagy elmarad, vagy nem éppen azt a mintát látja az iskolás, amit kellene – hangsúlyozta a szakoktató.

Nem mindegy, mit hoz otthonról

– Nem is olyan régen két szülő két kerékpáros csemetével haladt át előttünk a gyalogos átkelőhelyen, de egyikük sem szállt le a kerékpárról. Nem szabad félvállról venni a szülői minta fontosságát! A gépjárművezetők oktatásában is rendre azt tapasztaljuk, hogy a fiatal magával hozza azt a rossz stílust, amit otthon az édesapjától, édesanyjától látott. Márpedig ha rossz példát lát, ő is hasonlóképpen fog cselekedni. Jó példa erre az a néhány éve történt esett, amit az akkor még néhány órát vezetett tanulóm követett el. A védett úton egy kereszteződéshez közeledtünk. Az alárendelt szakaszról egy autó szeretett volna áthaladni előttünk, amit biztonságosan meg is tehetett volna. A tanuló azonban gázt adott, nekem pedig közbe kellett lépnem. Amikor kérdőre vontam, hogy miért tette ezt, azt válaszolta: „nehogy már bejöjjön elénk, apa sem engedte volna be”. Bár mindez személyautóval történt, itt is a szülői példamutatás állt a veszélyes hiba mögött – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor, majd arra is rávilágított: a 14 év alatti fiatalok nem ismerik a KRESZ-t ezért különösen fontos felhívni a figyelmüket a veszélyekre.