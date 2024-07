Érzések, színek, hangulatok

– Csabával nagyon sokat dolgoztunk már együtt, közös küldetésünk van: a vármegyei értékek, hungarikumok és nemzeti értékeink őrzése és éltetése. Sok mindent – könyveket, kiadványokat, prospektusokat – alkottunk már együtt, ennek része ez a kiállítás – erről már Baracsi Endre, a vármegyei értéktár bizottság elnöke beszélt, s megjegyezte: észrevették, hogy amikor egy-egy kiállítást szerveznek, az egy autentikus helyszínhez köthető, oda próbálják elvinni az értékeket, amiket meg akarnak mutatni. – Most fordítottunk egyet a dolgon, olyan helyszínt találtunk, ami nem feltétlenül a múlt értékeiről, hanem a jelenről szól, a hatalmas üvegfelületek, a betonelemek között teljesen más és egyedi hangulata van a vármegyei értékeket, tájakat, kulturális értékeket bemutató képeknek. Már csak ezért a különleges kontrasztért is érdemes ellátogatni a Korzó második emeletére, és a hídon végigsétálva megcsodálni kincseinket. Talán sokan nem is tudják, milyen hihetetlenül gazdagok vagyunk ezen a téren, ebből is ízelítőt ad ez a válogatás, szabolcs-szatmár-beregi érzések, színek, hangulatok megörökített varázslatos pillanatai ezek – mondta a vármegyei közgyűlés alelnöke.