Az idén is megrendezte a kilencvenhat órás harcsafogó versenyét az Ongai Horgászegyesület a bányatórendszer egyik taván. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei megmérettetésen is részt vett a Tiszalökön élő Pintye Róbert, aki szerkesztőségünk érdeklődésére mesélt az élményeiről. Szívesen emlékezett vissza erre a június első felében rendezett viadalra, hiszen nemcsak az első helyet szerezte meg, de a verseny legnagyobb harcsáját is ő fogta.

Aktív és passzív horgászat

– A tórendszer VII-es taván rendezték meg a versenyt, ez egy nagy kiterjedésű vízfelület, nyugodtan nevezhetjük vadvíznek is. Vannak benne sekélyebb és mélyebb részek is. Szép számú harcsaállomány található a tóban, de nehéz őket átverni a rengeteg törés miatt, ráadásul tiszta a víz, s jönnek még a különböző feltételek is, mint például a légnyomás. Szóval nem egy könnyű pálya. Most a feleségemmel alkottunk egy csapatot, ketten toltuk végig a kilencvenhat órát – magyarázta Pintye Róbert.

– Szerencsére jó szektort húztunk, a VII-es állást, ott tavaly is sok halat fogtak. Igaz, hogy azon a részen is találhatóak gödrök, akadók, de ezekkel mindenhol számolni kellett. Az első nap gondolkodtunk a taktikán, közben felépítettük a táborunkat. Napközben az aktív horgászatot választottam, kuttyogtattam csónakból, fogtam is úgy egyet, majd egy másikat spannolós módszerrel. Azért szeretem ezt a versenyt, mert engedélyezik az aktív és a passzív horgászatot is. Ha az egyik módszer nem válik be, akkor szektoron belül meg lehet próbálkozni egy másik technikával is. A nagyobb halak az elején passzívak voltak, az első két halam úgy 5-5 kilogrammot nyomott a mérlegen, másnap még fogtam hozzájuk négyet. A legnagyobb 11 kilogrammos volt, a többi pedig 3-4 kilogrammos.

– Az elején sikerült átvennem a vezetést. Bíztam benne, hogy hamar sikerül több halat megfognom, mert a végén már nem jönnek annyira, mikor egy szektort végighorgászom. Sikerült tehát átvennem a vezetést pontszámban, s enyém volt a legnagyobb megfogott harcsa is. Volt egy 20-30 kilogrammos kapásom is, de sajnos nem jól akadt a horog, és az leakadt. Esténként a passzív horgászatot választottam, minden este sikerült megfognom egy-egy harcsát. A kis halakra rárabolt rengeteg csuka is, de azok nem számítottak be a versenybe. Legalább tíz nagy méretű csukát hoztam ki a partra. Éreztem, hogy váltanom kell, megpróbáltam szelektálni a kisebb-nagyobb mélységeket, végül csak rájöttem, hogy milyen mélységű az a terület, amit nem érdemes horgásznom a csukák miatt.