Nem tágít a hőség, az előrejelzések szerint a hétvégén akár 40 Celsius-fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, a nagy meleg pedig jelentősen megterheli a szervezetünket. A kánikulában számos óvintézkedésre van szükség, hogy a hőség ne ártson az egészségünknek, és ezek közül bizony nem maradhat ki az étkezés sem. Korántsem mindegy ugyanis, hogy mit és mennyit fogyasztunk. A hőségriadó alatti étel- és italfogyasztásról dr. Sorosinszki Katalin dietetikussal beszélgettünk. A szakember elmondta, a kánikula átvészeléséhez az egyik legfontosabb a megfelelő hidratáció.

Nem elég a vizet pótolni

– Fokozottan kell ügyelnünk ilyenkor a folyamatos és kiegyensúlyozott folyadékbevitelre. A szervezetünk izzadással hűti magát: a verejtékmirigyeken folyadékot választ ki, ami aztán elpárolog a bőrfelületünkön keresztül. Az izzadással azonban nem csupán vizet, hanem olyan értékes ásványi anyagokat is veszítünk, mint a nátrium, magnézium, vagy éppen a kálium. Az ásványianyag-hiány komoly fennakadásokat okozhat a szervezetben, ezért nagyon fontos, hogy ne csupán a vizet, hanem az ásványi anyagokat is pótoljuk – hívta fel a figyelmet dr. Sorosinszki Katalin. A dietetikus arra is rávilágított, napi három liter folyadék elegendő lehet a szervezetünknek, ám a nagy melegben ennél sokkal többre is szükség lehet.

– Akik szabad téren dolgoznak, sportolnak, jóval több folyadékot veszítenek, ezért többet is kell pótolniuk. Azonban ilyenkor sokan esnek abba a hibába, hogy nagyon hideg italt fogyasztanak, ami egyrészről csak átmeneti lehűlést okoz, másrészről ártalmas is lehet. A túlzottan hideg étel is ital ugyanis lehűti a szervezetünket, amire az agyunk a hőmérséklet emelésével válaszol. A hőségben a gyermekek – különösen a csecsemők – és az idősek a leginkább veszélyeztetettebbek. A babák testtömegéhez képest nagy a testfelületük, továbbá a légzésük is szaporább, míg az időseknek a koruk miatt alacsonyabb a szervezetük víztartalma. Ehhez társul, hogy a kor előrehaladtával csökken a szomjúságérzet, ezért azt javaslom, hogy a melegben akkor is igyanak, amikor nem feltétlenül szomjasak – hangsúlyozta dr. Sorosinszki Katalin, majd kiemelte, a fiatalabb korosztálynál is előfordulhat, hogy nem szomjasak, a szervezetüknek mégis szükségük van a folyadékra.