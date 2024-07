Még februárban történt. Sóstóhegyen sétáltattam a kutyámat, amikor egy nagyobb testű eb megtámadta, és az enyém súlyosan megsérült. Szóltam a rend­őrségnek, de mivel nem embert harapott meg, nem tudtak segíteni. Kiderült, legfeljebb polgári peres úton érvényesíthetném jogaimat. De idős ember lévén erre nincs anyagi lehetőségem, és az ezzel járó hercehurcát sem vállaltam. Megkerestem a tulajdonost is, de megfenyegetett, hogy megver, s azóta is üzenget, nem hogy segítene. Mit lehet tenni? Különben is, a környékünkön nagyon sokszor látni kóbor kutyákat, zavarják a vadakat, veszélyeztetik az arra járókat.

