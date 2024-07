Gubik Petra megérkezett a zenei világba, a Petőfi zenei díjátadóján megkapta Az év női előadója díjat, és ugyanakkor az ajaki művésznő hazaérkezett Nyíregyházára, a Rózsakert Szabadtéri Színpadra a Mi van a zsebemben? című koncertestjével. Nos kiderült, ha a bölcsek köve ugyan nincs is nála, senkinél sincs, azonban üzenetek jócskán akadnak, amelyeket hazavihetett a csaknem ezerfős publikum.

Tartalmas, hiteles

Tartalmas és felemelő élményben volt része annak, aki megnézte, meghallgatta a több mint koncertet. Gubik Petrának nem csupán a hangja makulátlanul tiszta, hanem a lelke is. A dalok között mesélt, magáról, a világról, a reflexióiról. Mesélt a nagymamák zserbójától kezdve a homokból, ködből és hitből készített oszlopról. (Nyíregyháza város himnuszában is elhangzik, hogy hitből és homokból építették.) Mi több, saját verseit is előadta. Bebizonyította, hogy a vers kontra dalszöveg polémiája nála vers és dalszöveg tétellé simul, tőszomszédok egymással, hiszen az Ez van, ez albumán több dalnak ő a szövegírója. És mind tartalmas, hiteles.

Már korábban találkozhattunk Gubik Petrával, a Móricz Zsigmond Színház 2019/20-as évadában bemutatott 9-től 5-ig című darabban vendégszínészként láthattuk. A koncertesten mint embert, kiforrott karaktert, színes, sokoldalú egyéniséget is láthattuk. Gondolkodó egyéniség, „agyalós csaj”, ahogy ő mondta. És az, hogy jó humora van, a cseresznye a habos tortán. Ugyanakkor végtelenül alázatos a munkája és zenésztársai iránt, a négytagú zenekar igényesen áthangszerelt kísérete ugyancsak a magas minőséget képviselte.

Gubik Petra a dalok előadása közben „csupán” a mikrofon mögött áll, azonban minden porcikájával, gesztusával, mimikájával közölt, átadta a teljes tartalmat. Semmi manír, semmi kimódolt pillanat, egy szemrebbenésnyi sem. Igaz ez az Ez van, ez albumán megjelent, itt elhangzott dalaira, valamint a népdalokra és a klasszikusnak számító könnyűzenei darabokra is (Katona Klári: Hello, Cserháti Zsuzsa: Kicsi, gyere velem rózsát szedni, Poór Péter: Utánam a vízözön). Az egész est alatt a ledfalon a háttérben a dalokhoz kapcsolódó kitűnő, élőben megszülető homokanimációkat láthattunk.