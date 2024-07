Mint ismert, január 1-jétől elindult a kötelező visszaváltási rendszer, melynek értelmében a boltok betétdíjat számolnak fel az egyes italos üvegekre, s az összeget akkor kaphatja vissza a vásárló, ha a csomagolóanyagot elviszi egy visszaváltópontra. A gyűjtést és újrahasznosítást a MOHU, a MOL leányvállalata koordinálja. És hogy mely termékekre vonatkozik az új rendszer? A MOHU tájékoztatása szerint csak azokra az italtermékekre érvényes a visszaváltási rendszer, amelyek fogyasztásra készek, esetleg koncentrátumok, a csomagolásuk pedig műanyagból, fémből vagy üvegből készült, továbbá az űrtartalmuk 0,1 és 3 liter közé esik. Így visszaválthatóak a sörösdobozok és az üdítős palackok is, a tej és tejalapú termékek viszont nem, ahogy a papír csomagolású gyümölcsleveket sem terheli betétdíj. Ennek mértéke ezeknél az úgynevezett egy utas csomagolásoknál egységesen 50 forint.

Csak az új csomagolás készülhet

A visszaváltási rendszer gyakorlati működéséről Szurovcsják József, a Szabolcs-Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója mesélt lapunknak. Elmondta, a 400 négyzetméternél nagyobb üzletek esetében kötelező csatlakozni az új rendszerhez. – A gyártóknak július elsejéig kellett átállniuk az új csomagolások használatára, így az üzemektől a jelzett dátumtól már csak a speciális piktogrammal és vonalkóddal ellátott termékeket szerezhetik be a nagykereskedések. A kiskereskedőkre azonban nem vonatkozik ehhez hasonló kötöttség, ennek értelmében a még polcokon lévő, a régi csomagolású termékeket is lehet értékesíteni, amíg el nem fogynak a készletek. Emiatt még egyszerre találkozhatunk az új rendszerben visszaváltható és hagyományos termékekkel is az üzletekben. Hogy meddig, az sok mindentől függ. Egyes árucikkek gyorsabban fogynak, míg másoknak kisebb a forgási sebességük. Az ásványvizekből például szinte csak új csomagolású termékkel találkozunk, hiszen ezek jobban fogynak, ráadásul a kánikulában szezonja is van e termékeknek. A vásárlók most még dönthetnek, melyik terméket emelik le a polcról, de a tapasztalatok azt mutatják, nagyon sokan élnek a visszaváltás lehetőségével – tudtuk meg a kereskedelmi igazgatótól. Szurovcsják József szerint az érdeklődést jól mutatja az is, hogy a Szabolcs-Coop üzleteiben gyakran kell üríteni az automatákat, különösen a berendezések PET-palack tárolója telik meg gyorsan.