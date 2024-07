Hogy ne csak mindig a rossz legyen említve a sürgősségi osztályról: friss tapasztalatom, hogy este 22:30-kor értünk oda mellkas fájdalommal. Nagyon sokan voltak, 10 percet sem kellett várnom, behívtak vérnyomás mérés, EKG készült. Majd már ki sem mentem a váróba, rövid időn belül be is hívtak orvosi vizsgálatra - írta egy hölgy a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban.

Tovább küldtek mellkas röntgenre és hasi ultrahangra, ezt a 2 vizsgálatot is kb. 15 perc alatt megcsinálták. Vissza kellett menni, ágyra fektettek és kaptam egy infúziót. Reggel engedtek ki. Én nem voltam türelmetlen, nem kiabáltam, mindenki normális volt. Viszont vannak olyan betegek, akik tényleg kiverik a biztosítékot... Nem csak az ápolókat, hanem a többi beteget is zavarják... Máskor nekem is volt rosszabb tapasztalatom, elhiszem ha valakinek rossz tapasztalata van. De ők is emberek, éjszaka mondták is, hogy rekord számú beteg ment, mégis ment minden rendben.

Forrás: Nyíregyen Hallottam