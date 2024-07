Senki ne lepődjön meg, ha az Országos Vérellátó Szolgálattól e-mailben, a Magyar Vöröskereszttől elektronikus levélben, telefonon kap kedves invitálást véradásra. A nyári időszakban is fontos, hogy az emberek elmenjenek vért adni, hiszen Magyarországon hétköznapokon 1600-1800, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hetente mintegy 500-550 véradóra van szükség ahhoz, hogy fent lehessen tartani a biztonságos vérkészletet.

Rendszeresen adnak vért a területvédelmi ezred katonái, júniusban is nyújtották a karjukat

– A nyári hónapok azonban komoly kihívás elé állítják a vér­adásszervezőket, mert sokan szabadságon vannak, idénymunkát vállalnak, gyógyszert szednek többek között az allergiájukra. S ha mindez nem lenne elég, itt a tikkasztó hőség, ami nemcsak megviseli a szervezetet, de sokan attól tartanak, a hőségben veszélyes az önkéntes jótékonykodás, amikor a legnagyobb kincset, ajándékot adják másnak.

– Megfelelő felkészüléssel nyáron is pont ugyanolyan veszélytelen a véradás, mint ősszel vagy télen – nyugtatott meg mindenkit Gurály Edina. A Magyar Vöröskereszt vármegyei igazgatója hangsúlyozta: a világ legnagyobb karitatív szervezetének életében az életmentés, hozzájárulás ahhoz, hogy mindenki méltó életet tudjon élni, nagyon fontos gondolat és küldetés.

– Ennek mentén szervezzük a mindennapi tevékenységünket, az önkéntes véradást is, s a donorjaink egészsége, annak védelme ugyancsak kiemelt szempont számunkra. Kánikulában a folyadékbevitel önmagában is sarkalatos kérdés, fokozottan igaz ez a véradókra – hangsúlyozta az igazgató, aki elmondta: nem egyszerre kell egy liter vizet meginni, hanem egész nap fokozatosan adagolva a vizet, ásványvizet, teát, gyümölcslevet, s figyelni kell az elveszett sók és ásványi anyagok pótlására. Aki elindul vért adni, igyon elég folyadékot, de nem elég aznap reggel elkezdeni a pótlást, mert nem az aznapi vízbevitel a döntő, hanem az előző napokban elfogyasztott vízmennyiség, mert ez is meghatározza, hogy ki alkalmas donornak. A véradás utáni megfelelő tápanyag- és folyadékbevitel nagyon hangsúlyos, ha mindezekre odafigyelünk, semmi baj nem lehet – erősítette meg szavait Gurály Edina, aki hozzátette: ha jó egészségi állapotban vagyunk, akkor a hőség ellenére is elmehetünk és el is kell menni véradásra.