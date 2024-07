Semmelweis Ignác születésnapja a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. A kiváló orvos zsenire, az anyák megmentőjére is emlékezve nemcsak állami intézmények, hanem más egészségügyi szolgáltatók is kiváló alkalmat látnak e jeles napban arra, hogy kollégáik munkáját elismerjék. Ezt tette csütörtökön a Nyírségi Egészségközpont Kft. is, amely bensőséges ünnepségen köszöntötte orvos és szakdolgozó munkatársait. A fennállásának lassan egy évtizedes évfordulóját ünneplő cég neve már összeforrt Nyíregyházán a prevencióval, szűrővizsgálatokkal és a foglalkozás egészségüggyel, éppen ezért nagyon sok cég, vállalkozás, a Nyíregyházi és a Mátészalkai Szakképzési Centrum is képviseltette magát a rendezvényen.