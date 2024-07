Kisírt szemmel, mérhetetlen szomorúsággal a hangjában jelentkezett be élő videóban csütörtök reggel Fekete Éva. A nyíregyházi Labor Café megálmodója rögtön a lényegre tért: az adománykávézó kapujára hamarosan lakat kerül.

Érzelmileg megterhelő

– És nem azért, mert nem működik a modell, egyszerűen kell valaki az élére, aki ezerrel tolja. Majd’ egy évtizeden át én voltam a „gazdája” a közösségi térnek – 2015-ben megnyitottunk, augusztusban lesz kilencéves a Labor, és bár készültünk a kerek évfordulóra, sajnos az elmúlt hónapokban egyre nehezebben gyűltek össze a fenntartáshoz szükséges adományok. Nem segít a nehéz gazdasági helyzet sem, amivel a vállalkozásoknak és a családoknak egyaránt meg kell küzdeniük. Mindannyian munka mellett, önkéntes alapon dolgozunk a kávézóban, amire egyre kevesebb időnk jutott mostanában. Nekem is mind több és több lelkierő kellett ahhoz, hogy szembesüljek a támogatások hiányával, és azzal, hogy a kezdeményezéseink nem váltották be a kívánt eredményt, nem jutottunk pluszforrásokhoz, sőt, csak a kiadásainkat növeltük. A pályázatok sem jöttek össze, legutóbb is megkaptuk, hogy túl innovatív, amit kigondoltunk. A tartalékaink lassanként elfogytak, nekem pedig már érzelmileg megterhelő minden hónapban kérni. Elfáradtam... – vallotta be Éva remegő hangon, könnyeivel küszködve. – Úgy gondoltam, hogy ha ennyi idő alatt nem lett egy stabil támogatói körünk, már nem is lesz. Nyilván nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki eddig segítette a működésünket, és azt kérem, továbbra is támogassák a Labort, aminek novemberig szól a felmondási ideje, addig azonban másfél millió forintot még ki kell fizetnünk.

A közösségeknek hely kell

– Még mindig azt gondolom, ahhoz, hogy közösségek jöjjenek létre, kellenek helyek, ahol találkozhatnak, kellenek ügyek, ami köré szerveződhetnek. A Labor Café erre megfelelő volt, lehetett hozzá csatlakozni és sok közösség nőtt ki innen. Hiszem, hogy ez egy nagyon jó modell, de én már nem bírom folytatni. Nehéz elengedni, belegondolni, hogy nem lesz, de nagyon nehéz csinálni is – sóhajtott megtörten, s hozzátette: a szakmai munkát természetesen nem hagyják abba, de a közösségi tér nem lesz már meg ősztől. – Lesznek még olyan programok, amikkel elbúcsúzhatunk a Labortól.

„Nem elveszett ügy ez, és nem volt felesleges semmi eddigi munka, hiszen számtalan remek közösséggel lett gazdagabb a város, ami innen indult, családokat alapított, hozott össze újra a hely, sokaknak jelent kapaszkodót a magány helyett” – írta pénteki posztjában Éva. Megjegyezte: azzal, hogy az adománykávézó bezár, mindaz, amiért közel 10 éve dolgoznak, nem válik, nem válhat semmissé.