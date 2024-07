A pedagóguslét nem csupán egy munkát, hanem életformát, szellemiséget, életre szóló elhivatottságot jelent. A gyermek oktatása, nevelése, az értékek átadása, a tehetségek felismeréses és kibontakoztatása sikerekkel és örömökkel járó vállalás. Mindig a gyermekek érdekeit szem előtt tartva végezte munkáját Jenei Zoltán testnevelés-biológia szakos tanár.

Lelkiismeretesség, megújulás

A pályáját Nyírteleken 2.sz. Általános Iskolában kezdte és itt is fejezte be a nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskolában. A 41 év alatt sikeres, értéknövelő szakmai évet tudhat maga mögött. Munkájának középpontjában mindig a lelkiismeretesség, segítőkészség, megújulás, a minőségi munkára törekvés állt. Kiemelkedő szerepet játszott az iskola sportéletének szervezésében. Aktívan részt vett Nyírtelek sportéletében is, hosszú évekig volt a Nyírteleki Sport Egyesület tagja. A kerékpáros szakosztály vezetőjeként bejárták az elmúlt évtizedek alatt Magyarország szinte minden biciklis útját. Az utánpótlás labdarúgó csapat edzőjeként is éveken keresztül tevékenykedett. Önmaga, megjelenése, életvitele, személyisége követendő példaként állt tanítványai előtt. Nyugdíjba vonulása alkalmából, munkája elismeréséül pedagógus szolgálati emlékérmet kapott.