Román István azt is kifejtette, hogy az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a rendszer képes volt ellátni azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabályok rájuk mérnek, és ami még ennél is sokkal fontosabb, amit az emberek elvárnak tőlük – még az olyan kihívások idején is, mint a világjárvány, a háború vagy a menekültválság. – Ezek a problémák is megmutatták, hogy az a szervezeti struktúra, ami Magyarországon rendelkezésre áll, képes és alkalmas ezeket kezelni, de ehhez olyan dolgozókra van szükség, akik magas színvonalon hajtják végre a feladataikat. Számunkra óriási kihívást jelent, hogy az elvárásoknak megfeleljünk, de azt gondolom, hogy ezt sikeresen meg tudjuk tenni. Azokat a kollégákat, akik ma elismerésben részesülnek, példaként állíthatjuk a többiek elé, és ennek a rendezvénynek ez az egyik fontos üzenete – mondta a főispán.

Jól működő rendszer

Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés elnöke is azt emelte ki a köszöntőjében, hogy a jó államigazgatás az igazán jó köztisztviselőkön múlik. – Mindannyian az egységes magyar államigazgatás részei vagyunk, akár önkormányzati, akár kormánytisztviselőről van szó, és a magyar államot képviseljük. A nemrég lezajlott választások is nagy terhet róttak az önkormányzati és települési hivatalokra, kormányhivatalokra, de sikerült különösebb gond nélkül lebonyolítani, és ez valóban a demokráciáról szól. Ismét bebizonyosodott, hogy a demokrácia működik Magyarországon. A választásokon nagyon sokan vettek részt, s nem csak a köztisztviselők, de a választási szervek, a választási bizottság munkáját is méltatjuk ilyenkor. Még egyszer köszönöm a helytállásukat – fejtette ki Seszták Oszkár, és megköszönte a kormány- és köztisztviselők mindennapi munkáját is.