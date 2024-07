A szabolcs-szatmár-beregi buliváró bulibárók is készülnek a hamarosan kezdődő Campusra: a páratlan nagyerdei környezetben, korszerűen felszerelt fesztiválhelyszínen várja ismét a látogatókat július 24-27. között a debreceni Campus Fesztivál. Az idén 21 programhelyszín üzemel majd, ahol 295 zenei produkciót tekinthetnek meg a fesztiválozók - közölték a szervezők.

A visszatérő hazai fesztiválkedvencek - Azahriah, Majka, Tankcsapda, Rúzsa Magdolna, ByeAlex és a Slepp, Ivan and the Parazol, Beton.Hofi és mások - mellett érdemes az eddiginél is jobban odafigyelni a hazai könnyűzenei szcéna számos izgalmas feltörekvő tehetségére. A kiemelt headlinerek koncertjeivel együtt fontos karakterjegye a Campusnak, hogy a hazai zenei élet közel teljes spektruma helyet kap a fesztiválon, ahol ugyanúgy elfér az avantgard metal, mint a doomfolk, a roots reggae, egy shoegaze, ambient és cinematic elemeket vegyítő elektronikus zenei projekt, netán egy hosszú kihagyás után nemrég újjáalakult kultikus magyar hardcore zenekar. A 4 nap alatt 21 programhelyszín fellépő 295 zenei produkció közül 65 debreceni formáció.

Növekszik a külföldi előadók száma: 13 különböző országból, 16 nemzetközi fellépő lesz a fesztiválon, köztük olyan húzónevekkel, mint a koszovói származású popdíva, Rita Ora, a svéd indie-rock színtér legismertebb exportcikke, a Mando Diao, a számos alkalommal a világ legjobb DJ-i közé választott, zenei producerként, dalszerzőként és rádiós műsorvezetőként is aktív Martin Solveig, vagy a szakma és a közönség részéről egyaránt ünnepelt belga DJ-páros, Dimitri Vegas & Like Mike. Ott lesz zenekarával a Nagyerdőben a trinidadi dancehall/roots reggae énekesnő Queen Omega, az elektronikus zenei vonalon mozgó Rival Consoles, aki egy rendkívül innovatív elektronikus zenei producer Angliából - jelezték.