A hagyományokhoz híven az idén is megrendezi közlekedésbiztonsági szaktáborát Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdőn, a Kis Vakond Táborban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság és a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság. A változatos programok összeállításában és megszervezésében a vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a vöröskereszt munkatársai is segédkeztek.

A több mint harminc fiatal vasárnap este találkozott, a hivatalos megnyitóünnepséget hétfőn délelőtt szervezték, a tábor pedig egészen szombatig tart. A részletes programról Szikszai Tihamér rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Baleset-megelőzési Bizottság titkára beszélt lapunknak a tábor helyszínén. Elmondta, az idén is lesz kerékpáros ügyességi verseny, kutyás- és fegyverbemutató, de a fiatalok közelről megismerkedhetnek egy rendőrautóval vagy -motorral is.

Tájékozódás az erdőben

– Ezek mellett a Nyírerdő meghívására a baktai erdészetnél fogunk vendégeskedni, ahol különféle tájékozódási feladatok is várnak majd a fiatalokra, de természetesen nem hiányozhat a strandolás sem, illetve az Állatparkba is ellátogatunk majd – sorolta Szikszai Tihamér. Hozzátette, a táborozók közt több rendőr kollégájának a gyermeke is itt van, illetve a jelentkezők kiválasztásánál az is sokat nyomott a latba, ha valaki részt vett korábban valamelyik rendőrségi, közlekedésbiztonsági versenyen.

Inzsöl Liliána édesapja a rendőrség kötelékéhez tartozik, a tizennégy esztendős lány már második alkalommal vesz részt a közlekedésbiztonsági szaktáborban. Mint azt lapunknak elmondta, egy barátnőjével érkezett, de már találtak maguknak új barátokat is.

Szívesen lenne nyomozó

– Bujon lakunk, ősztől már a nyíregyházi Kossuth-gimnázium diákja leszek. Legutóbb tetszettek a programok, de a mégis az esti beszélgetésekre emlékszem vissza a legszívesebben – árulta el Inzsöl Liliána, aki elmondta azt is, szívesen lenne nagykorában nyomozó, érdekli őt a rendőri pálya.

A tábor vezetőjével, Vasváry Zoltánnal is váltottunk pár szót. Megtudtuk, a szaktábor fiataljai mellett itt vannak náluk a Kis Vakond Tábor ifjú lakói is. Ez már a negyedik turnusuk az idén, turnusonként pedig 60-70 gyerek érkezik hozzájuk.